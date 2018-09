Buhaescu (PMP): „Riscam ca un guvern incompetent sa conduca Consiliul Uniunii Europene”

Una dintre temele abordate la recentul Colegiu Judetean al PMP Vaslui a fost prestatia guvernului si consecintele de imagine dupa preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene. „Pozitia PMP? Radicala: acest guvern incompetent trebuie sa plece. Sansa de a prelua, o data la 14 ani, presedintia Consiliului Uniunii Europene este prea importanta pentru a o irosi trimitand In aceasta demnitate oameni prost pregatiti, incapabili de comunicare sau, In cazul prim-ministrului Viorica Dancila, incapabili sa onoreze mandatul. Rugam guvernul Dancila sa plece, pentru a lasa locul altora, care pot reprezenta cu cinste Romania!”, spune Romulus Buhaescu, prim-vicepresedintele PMP Vaslui.

„In afara deciziilor foarte proaste pe care, In ciuda criticilor, acest Guvern continua sa le, decizii care vor costa foarte scump Romania, ne asteapta un moment deosebit de important si rar. Mai sunt mai putin de 100 de zile pana cand vom prelua presedintia Consiliului Uniunii Europei, adica pana cand guvernul roman va ajunge sa decida soarta Europei din punct de vedere economic, militar, politicile strategice etc. Aceasta sansa o avem o data la 14 ani! Este sansa Romaniei, a saptea tara ca populatie si a opta ca marime din cele 28 de state membre ale UE. De aceea, consider ca ne trebuie o presedintie romana care sa lase In urma mai mult decat Isi pot imagina prim-ministrul Dancila sau ministrul Finantelor Eugen Teodorovici. Guvernul Dancila a prezentat pana acum, In loc de prioritati concrete, doar o lista lunga pe care se regasesc mentionate cam toate subiectele de pe agenda europeana din ultimii ani, si mai nimic nou si concret, nicio contributie proprie! Pare ca, pentru membrii Guvernului Dancila, aceasta presedintie este cosmarul vietii lor, din cauza ca se stiu incompetenti. Ministrul Teodorovici afirma, complet fals, ca Romania va avea doar rolul de mediator; doar atat vede si Intelege el din misiunea ce ne va fi Incredintata. Ar trebui sa stie ca, In aceasta perioada, aflat la conducerea Consiliului UE, guvernul roman va negocia bugetul multianual al Uniunii post 2020, estimat la 1.100 de miliarde de euro. Cum va putea ministrul Agriculturii, Petre Daea, sa obtina un consens pe viitorul Politicii Agricole Comune, cand el si-a dovedit neputinta In a gestiona problema pestei porcine, care a dus pagube de sute milioane de euro pentru fermierii romani?! Cum va putea ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, sa conduca o sedinta In care se iau decizii extrem de importante privind politicile de migratie si securitate la nivel european, cand toata Europa stie ca acest ministru este raspunzator de atacurile jandarmilor asupra persoanelor care manifestau pasnic In Piata Victoriei pe 10 august? Ce sa mai spunem de Danut Andrusca, ministrul Economiei? Dupa ce s-a facut de rasul curcilor prin declaratiile sale, s-a ascuns de presa, pentru a nu mai fi pus In prim plan. Va rog sa va ganditi cat de hilar si, totodata, jenant pentru tara va fi atunci cand, la o discutie la nivel Inalt ori In sedinte, traducatorii vor Incerca sa traduca discursurile ori explicatiile ministrului Andrusca. Dar, poate cine stie, va face cursuri intensive de limba engleza… sau mai bine nu! Domnule Andrusca, ia-ti un concediu de 6 luni, pentru a fi la adapost cat timp Romania va avea presedintia Consiliului UE! Si, nu In ultimul rand, cum ar putea avea europenii Incredere Intr-un prim-ministru care nu ajunge la Intalniri la cel mai Inalt nivel, invocand tot felul de motive puerile? Consideram ca este vremea ca aceasta tara sa fie condusa de oameni competenti, care sa reprezinte cu cinste Romania si interesele ei. De aceea, si pe aceasta cale, rugam Guvernul Dancila sa plece!”, a declarat, In cadrul Colegiului Judetean al PMP Vaslui, Romulus Buhaescu, secretar general adjunct al PMP la nivel national.