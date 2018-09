Bilantul Primariei Vaslui la opt luni: Pozitiv la încasari, negativ la dezvoltare

Municipalitatea vasluiana s-a încadrat în prognoza de buget 2018 si, pe lânga ducerea la bun sfârsit a obiectivelor asumate pentru acest an, le pregateste deja pe cele de anul viitor. Daca în ceea ce priveste veniturile la bugetul local, Primaria Vaslui sta foarte bine, cu circa 70 de milioane lei din totalul de 104 milioane lei prognozate a fi încasate, procent mai mult decât satisfacator, nu la fel stau lucrurile în privinta cheltuielilor pentru dezvoltare. Slaba capacitate a firmelor de constructie, cauzata de lipsa fortei de munca, a dus la întârzieri în derularea lucrarilor.

“La sectiunea de functionare stam destul de bine, cu 54% din bugetul alocat deja cheltuit pentru asigurarea în bune conditii a activitatii primariei si institutiilor din subordine. În schimb, sunt mari întârzieri la sectiunea de dezvoltare, unde nu am reusit sa realizam decât 16% din ceea ce ne-am propus în acest an. Noi avem banii necesari, însa problema este la constructori si proiectanti care nu au capacitatea sa respecte graficul lucrarilor”, a explicat primarul Vasile Paval. Acesta a convenit cu o parte din executantii de lucrari un grafic strict de lucrari de asfaltare ce vor demara în aceasta saptamâna, în timp ce va încerca sa directioneze banii destinati altor lucrari catre cele care se pot realiza pâna la sfârsitul anului. În caz contrar, daca primaria va ramâne cu excedent financiar, ar putea suferi penalizari în alocarile de la bugetul de stat pe anul viitor.

În grafic cu încasarile

Municipalitatea a prezentat bilantul activitatii pe primele opt luni a acestui an, rezultatele fiind optimiste, pe unele capitole, dar si dezamagitoare, pe altele, în special în ceea ce priveste dezvoltarea orasului. “Doresc sa multumesc contribuabililor vasluieni pentru felul în care au înteles sa se achite de obligatiile financiare catre municipalitate, dovada stând faptul ca, în ceea ce priveste veniturile primariei, inclusiv provenind din taxele si impozitele platite de vasluieni, suntem în grafic, cu încasari 68% din totalul de 104 milioane lei prognozati pentru acest an a intra în visteria orasului. În ceea ce priveste cheltuielile de functionare, din ceea ce ne propusesem pentru acest an s-a folosit circa 54%, un procent destul de bun. În principal, banii s-au cheltuit pentru cheltuieli materiale necesare functionarii si pentru salariile angajatilor primariei si a institutiilor din subordine, Politia Locala, Târguri si oboare, scoli si gradinite, pe obiective de mediu: salubrizare si spatii verzi, si pentru înlocuirea mobilierului urban ori reparatii de strazi. Nu le fel putem spune despre sectiunea de dezvoltare, unde din pacate, în aceste prime opt luni, nu s-a reusit decât realizarea a 16% din ceea ce ne propusesem. Sunt mari nerealizari la aproape toate investitiile în curs de derulare, în special în ceea ce priveste sistematizarea pe verticala a zonelor 13 Decembrie si Teoclinik, dar si în zona centrala a orasului, reabilitarea sistemului de alimentare cu apa si cel de canalizare din zona centrala, asfaltarea strazilor din cartierul Avram Iancu, si pâna la reabilitarea sarpantelor de la Scoala 7 si Liceul „Emil Racovita”, obiective pe care ni le propusesem pentru acest an. Nu mai vorbesc de restantele la constructia noului Bazar, acumulate deja în cei doi ani de când am demarat acest proiect. Nu e suficient sa cuantificam aceste nerealizari, vom face comandamente saptamânale cu constructorii, avem promisiuni din partea acestora, însa rezultatele palpabile sunt din ce în ce mai greu de acceptat. Noi, primaria, avem sursele financiare pregatite, însa „ce poti face azi, nu lasa pe mâine!”. Daca nu vom reusi sa cheltuim acesti bani pâna la sfârsitul anului, bugetul local va avea de suferit, prin aplicarea de penalitati la alocarile de la bugetul de stat pentru anul 2019, respectiv 50% din excedent din alocarile din cota de TVA! Cred ca în septembrie si octombrie vom mai recupera ceva, sunt însa slabe sperante sa ajungem la zi. Constructorii care nu vor duce proiectele la final, vor fi penalizati, conform contractelor” a anuntat Vasile Paval.

Lipsa fortei de munca calificata, cauza întârzierilor

Acesta a explicat si unele dintre motivele întârzierilor în implementarea proiectelor propuse: “Exista o slaba capacitate a constructorilor de a-si realiza la timp contractele încheiate, din diverse motive, în principal datorita lipsei fortei de munca calificata, în conditiile în care au foarte multe lucrari. Nu este doar o problema a Vasluiului, este problema tuturor! O alta cauza este suprasolicitarea proiectantilor în aceasta perioada, iar alta este legislatia cu privire la achizitiile publice, pentru ca sunt prea multe proceduri, iar la o parte dintre acestea se ajunge la contestatii, judecata sau în asteptarea lamuririlor de la institutiile finantatoare”, a explicat primarul. Acesta a anuntat ca a convenit cu executantii lucrarilor de investitii un plan de lucru ce va demara chiar în aceste zile reparatia unor strazi, lucrari prevazute pe sectiunea de functionare. Astfel, de luni va demara turnarea asfaltului pe strada Republicii, marti, în zona strazilor „Maresal Prezan” – „Walter Maracineanu”, urmeaza apoi cartierul Avram Iancu si pasarela CFR de la CET. În paralel, se va asfalta în zona centrala, în spatele BCR, pe strada Frunzelor, str. Dobrogeanu Gherea si în jurul Judecatoriei si apoi în zona Filaturii. „În plus, avem în pregatire programe si proiecte în diverse stadii de implementare. Zilele trecute am predat amplasamentul pentru pista de skateboard, apoi, pe data de 19 septembrie va fi semnat contractul pentru reabilitarea retelei de alimentare cu apa si a celei de canalizare din municipiul Vaslui, iar un al treilea proiect, privind sistematizarea râului Vasluiet în zona Podul de Fier, care va rezolva problema locuitorilor din zona Garii, se afla în discutii avansate cu cei de la Apele Române. Am o responsabilitate enorma pentru derularea la timp a proiectelor si programelor cu finantare europeana, fiind vorba de 40 milioane de euro, din care 30 de milioane de euro pe POR, 9 proiecte pe POCU, avem si proeicte transfrontaliere cu Cahul, avem proiect privind reabilitarea iluminatului public, si, tot pe POCU, proiect pentru dotarea Primariei cu echipamente de calcul si arhivare electronica, ce se va depune în curând. Este o perioada foarte densa pentru noi, pentru pregatirea proiectelor de anul viitor, dar si pentru finalizarea obiectivelor propuse pentru acest an. Asta în paralel si cu celelalte activitati curente, inclusiv cu pregatirea unor evenimente culturale majore, Festivalul „Constantin Tanase” si activitatile dedicate Centenarului Unirii, pentru care Primaria Vaslui a primit o finantare de 85 de mii de lei din partea Ministerului Culturii”, a mai explicat Vasile Paval.