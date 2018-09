Bârladul, In descompunere?

Ieri, timp de aproape jumatate de zi, aproape In toate cartierele Bârladului razbatea un miros pestilential, dar nimeni nu stia de la ce provenea. Conducerea Garzii de Mediu Vaslui a declansat o ancheta In urma apelurilor primite din partea mai multor persoane, Insa, dupa ore Intregi de verificari, nu a fost identificata sursa duhorii.

Bârladenii care au iesit din case In prima jumatate a zilei de ieri au avut parte de o surpriza… puturoasa. Indiferent de zona In care locuiesc, fie ca stau la casa ori la bloc, toti au simtit o miasma care te ducea cu gândul la mai multe ipoteze. Fie reteaua de canalizare a orasului, veche de zeci de ani, a cedat si dejectiile au refulat, fie In apropiere au fost aruncate mortaciuni ce au fost lasate In soare, fie duhoarea insuportabila venea de la fermele de animale/pasari din comunele Invecinate, sau chiar ca au Inceput deja camioanele cu gunoi menajer din judetul Galati sa fie aduse la depozitul ecologic de la Rosiesti si duhoarea a persistat ore Intregi dupa tranzitarea orasului.

Pentru ca toata lumea a observat „mireasma” prea putin Imbietoare, bârladenii au creat chiar si un forum de discutii pe Facebook In care Ii Intrebau pe localnici daca au habar care ar putea fi sursa mirosului infect. In numai câteva ore de la lansarea Intrebarii, s-au strâns peste 70 de comentarii, care mai de care cu ipoteze amuzante: „Rusii strica aerul!”, „De la fabrica de ulei”, „S-a c***t un urias pe el, dar voi nu Il vedeti pentru ca este invizibil. Se numeste PSD!”, „Ne gazeaza?”, „De la prea multe fasole!”, „De la pesta porcina!”, „A murit Iliescu”, „Vine Apocalipsa! Au iesit mortii din cimitire!”, etc. Insa, multi dintre cei care au comentat se Intrebau daca nu cumva mirosul vine de la dejectiile aruncate pe câmp de fermele de pasari din comunele apropiate, de la substantele chimice pentru stârpit tântarii, de la Infundarea canalizarii orasului, de la statia de epurare a apei care a fost recent modernizata, de la rampa de gunoi, etc.

Pentru ca nu s-au multumit doar cu raspunsuri de acest gen, câtiva dintre localnici au sesizat autoritatile de mediu In masura sa investigheze cauza mirosului insuportabil. Ca urmare, Inca de ieri dimineata, conducerea Garzii Nationale de Mediu – Comisariatul Judetean Vaslui a trimis pe teren doua echipe de comisari pentru a ancheta. Din pacate, pe la ora 15.00, Inca nu fusese identificata sursa miasmei.

„Efectiv, nu depistam sursa. Am luat In calcul toate variantele, dar nu reusim sa identificam sursa. S-au verificat toate fermele, dar nu se curata halele, nu s-au Imprastiat dejectii pe terenurile agricole din zona Bârladului. S-au verificat canalele deschise, zonele sensibile din Bârlad pe unde ar fi putut stagna apa si sa apoi sa genereze mirosuri. S-a Intrebat la SC Aquavas SA daca nu e de vina canalizarea, dar reprezentantii societatii ne-au asigurat ca nu e de la ei. O ipoteza ar fi ca cineva sa fi aruncat hidrogen sulfurat In apa, care are un miros specific, dar nu ar fi persistat asa de mult timp. Ca un paradox, cele mai afectate de miros au fost zonele din centrul orasului, la periferie nu prea s-a identificat respectivul miros. S-a verificat si la SC Romprest, pentru ca s-a vehiculat ideea ca ar fi de vina camioanele cu gunoi din judetul Galati, Insa nu s-a semnat contractul Inca, asa ca nu au cum sa ajunga la Rosiesti camioane cu gunoi. In plus, am fi fost sesizati si de persoane din alte localitati prin care ar fi trecut camioanele. Dar chiar si asa, dupa vreo jumatate de ora, mirosul s-ar fi dispersat. Deci, echipele au verificat toate variantele posibile, dar nu reusim sa identificam sursa. Daca mirosul va persista si mâine (astazi, 5 septembrie, n.r.), atunci si ancheta va continua si mâine”, ne-a declarat Gabriel Cristian Laic, comisar sef al Garzii de Mediu Vaslui.