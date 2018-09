Barladenii, invitatie la miscare In aer liber

Pentru a marca Ziua Mondiala a Inimii, sarbatorita In fiecare an pe 29 septembrie, barladenii sunt invitati In week-end sa faca miscare In aer liber In cadrul activitatii intitulate sugestiv „Promenada inimilor 2018”. Cei interesati vor lua parte la un mars pe traseul Centru – Crolux – Stadion – Gradina Publica, In timp ce adolescentii vor fi invitati la o alergare usoara pe aceeasi distanta.

Clubul Rotary Barlad continua si In 2018 programul „Promenada Inimilor – Rotary, inima mea”, un proiect de amenajare a unui traseu accesibil, ce Isi propune sa Incurajeze populatia oraului sa faca miscare, ca mijloc de preventie a bolilor cardiovasculare. Manifestarea va avea loc duminica, 30 septembrie, In intervalul orar 10.00-13.00 si este dedicata Zilei Mondiale a Inimii, sarbatorita anual pe data de 29 septembrie. Traseul ales de organizatori pentru deplasare are o lungime de doi kilometri, Incepand de pe platoul din fata hotelului Moldova, continuand pe Bulevardul Republicii spre Crolux – Stadion si pana la foisorul din incinta Gradinii Publice.

„Lansarea promenadei va avea loc In data de 30 septembrie, de la ora 10.00, la activitate fiind invitati sa participe toti locuitorii Barladului. Pentru partea a doua a evenimentului, am pregatit pentru tinerii cu varsta Intre 10-20 de ani un cros, programat sa Inceapa In jurul orei 11.30 si organizat pentru a-i stimula pe tineri sa faca miscare In aer liber. Cu toate ca se vor acorda doar trei premii, am vrea sa credem ca toti participantii se vor considera cIstigatori Intr-un final! Va asteptam cu inima deschisa ca sa va alaturati membrilor Rotary Club Barlad, precum si prietenilor lor mai mici din Interact Barlad! «Promenada inimilor 2018 – Rotary, inima mea» este un proiect desfasurat la nivel national si promovat de rotarieni In peste 40 de orase din tara. Sanatatea este In mainile fiecaruia dintre noi, iar implicarea comunitatii locale ne ajuta sa o protejam – o noua ilustrare a spiritului nostru rotarian. Doar 30 de minute de mers Intr-un ritm alert, de cinci ori pe saptamana pot aduce nenumarate beneficii sanatatii. «Promenada inimilor» se adreseaza Intregii comunitati, indiferent de varsta sau de conditia fizica”, spune Florin Ion Barbu, presedintele Clubului Rotary Barlad.

Programul a fost intiat de Fundatia Irlandeza a Inimii si a fost deja implementat In peste zece tari europene, inclusiv In Romania, unde a avut un succes rasunator. Aici, programul a fost lansat In 2013, In ultimii ani participand mii de persoane In lupta bolilor cardiovasculare.

„La fiecare 30 de minute, un roman face infarct miocardic. Unul din trei romani sufera de hipertensiune arteriala. Sapte milioane de romani sufera de una dintre manifestarile generalizate ale bolilor cardiovasculare. Toate aceste boli pot fi prevenite, iar miscarea zilnica este elementul central al optimizarii modului nostru de viata. Noi ne-am pus inima la treaba. Tu ce faci?”, este Indemnul prof. dr. Dan Gaita, membru In Comitetul de Conducere al European Heart Network.

Trebuie spus ca Ziua Mondiala a Inimii a fost sarbatorita pentru prima data In anul 2000, cu scopul de a informa populatia din Intreaga lume cu privire la principala cauza de deces, si anume: bolile cardiovasculare. La nivel mondial, anual se Inregistreaza 17,3 milioane de decese, iar acest numar este In continua crestere. Daca nu se vor adopta masuri imediate, pana In 2013 se asteapta ca 23 de milioane de oameni sa moara anual din cauza afectiunilor cardiovasculare.