Bârladenii, fruntasi la curatenia nationala

Ca si In alti ani, bârladenii s-au dovedit a fi cei mai implicati din judet In campania nationala intitulata „Let’s do it, Romania!”, ce a vizat ecologizarea spatiilor verzi din Intreaga tara. Astfel, In cadrul celei mai ample campanii de curatenie generala, Bârladul a totalizat aproape 1.500 de voluntari si peste 3.000 de saci de gunoi, adica aproximativ 25 tone de deseuri.

„Let’s do it, Romania!” este cel mai mare proiect de implicare sociala organizat In România. Din 2010 si pâna In 2017, nu mai putin de 1.400.000 de voluntari din Intreaga tara au reusit sa adune peste 2.427.000 saci cu deseuri, reprezentând 25.000 de tone. In acest an, campania s-a desfasurat sâmbata, 15 septembrie, Vasluiul numarându-se printre judetele care au luat parte la proiect. In urma centralizarii datelor, se pare ca tot Bârladul este „fruncea”, care a avut cea mai buna mobilizare a numarului de voluntari. Concret, din cei circa 14.000 de voluntari implicati In Intreg judetul, atât In mediul urban cât si In mediul rural, 1.489 au fost din Bârlad. Asta In timp ce In municipiul resedinta de judet doar putin peste 1.200 de persoane au participat la ecologizarea nationala. In total, bârladenii au colectat 3.094 de saci, Insumând aproximativ 25 de tone de deseuri, din 17 zone din Bârlad si Imprejurimi.

„La curatenia nationala au participat: salariati din unitatile militare ale Garnizoanei Bârlad, ai Detasamentului de Pompieri Bârlad, ai Detasamentului de Jandarmi Bârlad, ai Sistemului de Gospodarire a Apelor Vaslui, ai Ocolului Silvic Bârlad, voluntari ai Asociatiei «Myosotis» România, BiblioVoluntarii Bibliotecii «Stroe S. Belloescu», voluntari ai Asociatiei «Buna ziua, copii din România!», membri ai Asociatiei Astronomice «Sirius», reprezentanti ai Grupului Tineri Ortodocsi «Sfânta Ecaterina» si ai Clubului «Biker Boys». Ca In fiecare an, la campania «Let’s do it, Romania!» au luat parte si sute de prescolari, elevi, liceeni si cadre didactice de la urmatoarele unitati de Invtamânt: Colegiul National «Gheorghe Rosca Codreanu», Liceul Pedagogic «Ioan Popescu», Colegiul Tehnic «Alexandru Ioan Cuza», Liceul Tehnologic «Petru Rares», Scoala «Vasile Pârvan», Scoala «Iorgu Radu», Scoala «Manolache Costache Epureanu», Scoala «Episcop Iacov Antonovici», Scoala «Principesa Elena Bibescu», Scoala «George Tutoveanu», Scoala de Arte «N. N. Tonitza» si Gradinita cu Program Prelungit nr. 2. Nu In ultimul rând, la activitate au mai luat parte si alte grupuri informale, precum si participanti individuali”, ne-a declarat reprezentantii Serviciului de Gospodarie Comunala si Locativa, coordonatorul actiunii „Let’s do it, Romania!” la nivel local.

Zonele care au fost curatate de deseuri au fost: Centrul de Afaceri „Tutova”, Parcul Mihai Eminescu si In jurul liceului, Cartier Deal II, respectiv poligonul de tragere al armatei, zona Cimitirului „Eternitatea”, padurea IRB spre strand, Gradina Publica, Oborul de vite, Lacul Prodana, malurile Pârâului Valea Seaca, Padurea „11 Iunie”, capatul strazii Alexandru Vlahuta, malurile Râului Bârlad, etc. Ziua a Inceput la ora 8.00, voluntarii dându-si Intâlnire In fata Centrului National de Informare si Promovare Turistica In Bârlad, amplasat pe platoul de la intrarea In Gradina Publica, pentru a se Inregistra si a lua la cunostinta despre normele de siguranta. Dupa ce au primit materialele necesare (saci si manusi), la ora 9.00 au fost transportati catre cele 17 zone de curatat. Pâna la ora 12.00 s-a desfasurat ecologizarea efectiva a deseurilor, iar ulterior operatorul de salubritate SC Compania de Utilitati Publice SA Bârlad a ridicat numerosii saci cu deseuri strânsi de voluntari.

De mentionat ca, alaturi de voluntari, la actiune au luat parte si primarul Dumitru Boros si viceprimarul Roxana Miron-Feraru, dar si angajati ai primariei. La final, edilul sef s-a aratat mai mult decât multumit de rezultatele ecologizarii orasului, dar mai ales de implicarea de care au dat dovada voluntarii din Bârlad.