Barladenii, asteptati la curatenia marca „Let’s do it, Romania!”

Pentru a sasea oara, judetul Vaslui se va alatura celorlalte regiuni din tara in curatarea, intr-o singura zi, a tuturor deseurilor aruncate aiurea in ecosistemele naturale. Este vorba despre proiectul de educare si responsabilizare a cetatenilor intitulat „Let’s do it, Romania!”, ce, in acest an, se va desfasura sambata, 15 septembrie. Daca, in anii trecuti, o mobilizare mai mare era in orase si mai putin in comune, in 2018, locuitorii din mediul rural au ocazia sa-si ia revansa. Ca si pana acum, se pot inscrie voluntari atat din randul cetatenilor, autoritatilor, companiilor si organizatiilor non-guvernamentale, cat si din randul elevilor. Persoanele care vor sa participe la curatenia generala de sambata se pot inscrie pe site-ul www.letsdoitromania.ro sau direct la punctele de intalnire ce au fost deja stabilite.

La nivelul Barladului, punctul pentru informarea cetatenilor si inregistrarea voluntarilor Centrul National de Informare si Promovare Turistica in Barlad, amplasat pe platoul de la intrarea in Gradina Publica. Astfel, cei interesati sa devina voluntari in aceasta ampla campanie de ecologizare se pot inscrie acolo, zilnic, in intervalul orar 10.00-17.00, pana cel tarziu pe 14 septembrie. Tot acolo vor fi depozitate si materialele necesare curateniei generale. Ca si la editiile precedente, sacii menajeri si manusile vor fi aduse fie de voluntari, fie de organizatori, iar actiunea de curatare propriu-zisa se va derula in intervalul orar 09.00-14.00, urmand ca, pana la ora 17.00, sacii cu deseuri sa fie transportati la bazele de stocare.

„Primaria Municipiului Barlad s-a inscris ca partener in proiectul «Let’s do it, Romania!», ce se va desfasura in ziua de 15 septembrie 2018, declarata Ziua de Curatenie Nationala. Cu aceasta ocazie, va invitam sa contribuim impreuna la protejarea mediului inconjurator intr-un mod responsabil prin participarea unui numar cat mai mare de voluntari la actiunea de curatenie. Misiunea proiectului este mobilizarea cetatenilor, autoritatilor, societatii civile, companiilor private si a mass mediei pentru curatarea arealelor naturale din Barlad si cresterea gradului de constientizare a cetatenilor cu privire la necesitatea protejarii mediului inconjurator. Va asteptam cu interes in data de 15 septembrie la Centrul de Informare Turistica, unde va avea loc distribuirea materialelor necesare echiparii voluntarilor – saci si manusi – si repatizarea voluntarilor pe zone de ecologizare”, spun reprezentantii Primariei Barlad.

„Ca si in anii precedenti, printre responsabilitatile noastre, ca municipalitate, se numara asigurarea transportului deseurilor colectate, mobilizarea unui numar cat mai mare de voluntari pentru activitatea de curatare, asigurarea unui centru de informare pentru cetatenii care vor sa participe, precum si asigurarea in ziua curateniei generale a unui punct de inregistrare a voluntarilor si a unui spatiu pentru depozitarea materialelor de lucru (saci menajeri, manusi, etc.). Acestea vor fi aduse de organizatori si de voluntari, dar noi le oferim spatiu pentru depozitare. in schimb, noi vom pune la dispozitie lopeti si roabe pentru deseuri din sticla ori moluz. Tot noi trebuie sa asiguram un punct pentru acordarea primului ajutor in caz ca este nevoie”, ne-a declarat ing. Olga Ungureanu, seful Serviciului Gospodarie Comunala si Locativa din cadrul Primariei Barlad.

in ceea ce priveste zonele care vor fi curatate, aceasta a precizat ca, pana acum, au fost identificate mai multe mormane de deseuri in zona de agrement Prodana, in Gradina Publica, in cartierul Deal II (deasupra Cimitirului „Eternitatea”), in imprejurimile Centrului de Afaceri „Tutova” si ale Oborului de vite, in padurea de la Rulmenti SA catre strand. Ca actiunea sa fie terminata in intervalul orar stabilit de organizatori, municipalitatea spera sa se implice cat mai multe unitati scolare din oras, care sa cumuleze sute sau chiar mii de elevi.

De mentionat ca, la ultima editie, adica cea din 24 septembrie 2016, din cei aproximativ 13.400 de voluntari implicati in intreg judetul, atat in mediul urban cat si in mediul rural, in jur de 1.000 au fost din Barlad. Asta in timp ce, in municipiul resedinta de judet, doar in jur de 600 de persoane au participat la ecologizarea nationala. in total, la nivelul judetului au fost stransi peste 15.500 de saci de gunoi, din care mai mult de 1.500 numai de voluntarii barladeni.