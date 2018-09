Balciul a bagat peste 300.000 lei in „pusculita” Barladului

in ciuda mizeriei ce a „domnit” si in acest an in balciul barladean, municipalitatea se poate lauda cu incasari considerabile. Nu mai putin de 307.000 lei (3,07 miliarde lei vechi) au intrat in visteria Primariei in urma inchirierii spatiilor puse la dispozitie de catre Directia pentru Administrarea Pietelor, Parcarilor si Cimitirelor (DAPPC) Barlad. Cei care se fac „vinovati” de realizarea acestor venituri sunt, in principal, proprietarii de iujuri, dar si comerciantii de preparate culinare, articole vestimentare si obiecte de artizanat veniti din toata tara. Asta chiar daca, la fel ca in fiecare an, initial, se credea ca locul ales pentru desfasurarea balciului traditional, respectiv Oborul de vite, nu va atrage lume din cauza mizeriei din zona. Adica a tonelor de praf ridicat in aer la orice pala de vant si la simpla trecere a masinilor, dar si a balegarului lasat pe strada cu darnicie de caii de la carutele unor comercianti. Totusi, se pare ca pretul mentinut la acelasi nivel ca si in 2017, respectiv 7 lei/mp/zi, a atras suficienti agenti economici incat sa se adune in visteria municipalitatii o suma ceva mai mare decat cea din anul anterior. Cu atat mai mult cu cat, in primele zile de balci, nici jumatate din loturile de inchiriat nu erau ocupate.

„Suma incasata in balci, in acest an, se ridica la 307.000 lei, din care 30.000 reprezinta cheltuielile pe care le-am facut noi. Este o suma ceva mai mare decat cea realizata in anul 2017, cand s-au incasat cu 50.000 lei mai putin, si cred ca se datoreaza faptului ca, acum, ne-am organizat mai bine, in conditiile in care taxa de inchiriere a fost mentinuta la acelasi nivel ca in anii anteriori”, ne-a declarat Mihail Bica, directorul DAPPC Barlad.

De mentionat ca, la editia din 2016 a balciului traditional, s-au incasat 244.000 lei, din care aproximativ 75.000 lei proveneau de la proprietarii de iujuri. Iar in anul 2015, suma stransa din taxa platita de comercianti s-a ridicat la 221.000 lei.