Chiar daca CSM Vaslui a castigat la 19 goluri diferenta in fata CNOT Brasov, antrenorul Leonard Bibirig nu este multumit de jocul echipei sale.

Bibirig sustine ca asteptarile sale pentru primul joc din Divizia A erau altele. „Realist, nu sunt multumit de jocul nostru, fiindca asteptarile mele sunt altele. Astazi, jucatorii mei au incercat sa iasa in evidenta individual si nu prin jocul echipei”, a declarat Leonard Bibirig.

Antrenorul vasluienilor pune evolutia modesta din prima repriza pe tracul debutului de sezon si spera in evolutii ascendente in etapele urmatoare: ”Avand in vedere ca e prima etapa, emotiile si-au spus cuvantul. Dupa meciurile bune facute la Bacau si la Focsani, a venit o prima repriza in fata celor de la Brasov nereusita din toate punctele de vedere. in repriza a doua, usor-usor, am aratat cat de cat la ceea ce vrem sa jucam. in momentul de fata, importanta este victoria. Sper ca pe parcurs, meciurile de acasa sa le tratam cu maxima seriozitate, pentru ca in acest meci prima repriza am tratat-o cu superficialitate. Trebuie sa recunoastem, am tratat de sus adversarul, am intrat in jocul lor, dar in a doua repriza am reusit sa ne revenim si sa oferim un spectacol handbalistic”.

Bibirig le-a multumit si fanilor prezenti la Sala, iar prin evolutiile viitoare spera sa atraga din nou un public numeros la jocurile de handbal. „Multumim publicului spectator pentru sustinere si speram ca etapa urmatoare sa avem mai multi spectatori alaturi de noi”, a mai spus antrenorul CSM Vaslui.

Etapa urmatoare, sambata, 29 septembrie, formatia vasluiana va evolua acasa, cu CSM Botosani.