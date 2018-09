Alexandru Arsinel, Vasile Muraru si Adrian Enache, pe scena Teatrului „Victor Ion Popa” Barlad

Ca si la editiile precedente, doua dintre activitatile derulate in cadrul Festivalului Umorului „Constantin Tanase” Vaslui, editia XXV, se vor desfasura la Barlad. Prima este spectacolul extraordinar „Tanasa… la el acasa”, sustinut de artistii Teatrului de Revista „Constantin Tanase” din Bucuresti. Reprezentatia este programata pe data de 29 septembrie, ora 19.00, pe scena Teatrului „Victor Ion Popa” Barlad. Timp de aproximativ doua ore, barladenii vor avea ocazia sa rada alaturi de mari artisti ai scenei si televiziunii romanesti, precum Alexandru Arsinel, Vasile Muraru, Valentina Fatu, Alexandru Lulescu, Ana Maria Donosa, Cristian Simion, Nae Alexandru, Liliana Mocanu si Oana Ghioca. De asemenea, in cadrul spectacolului, vor canta Adrian Enache, Mirela Vaida, Bianca Sarbu Romanescu si Daniela Tanase, in timp ce Tatiana Fecioru va prezenta un moment acrobatic. Nu in ultimul rand, in spectacol va participa si ansamblul de balet al Teatrului de Revista „Constantin Tanase” Bucuresti.

Pentru ca totul sa mearga „snur”, consilierii locali au alocat la sedinta ordinara din 23 august suma de 12.000 de lei pentru productia spectacolului, plata artistilor si materialele publicitare, iar la sedinta extraordinara din 14 septembrie au suplimentat suma cu 4.000 de lei, banii reprezentand costurile pentru diurna si transportul celor peste 30 de membri ai echipei de turneu a teatrului bucurestean.

A doua activitate care se va desfasura la Barlad este spectacolul „Improvizatii”, sustinut de actorii Teatrului National „Ivan Franko” din Kiev, Ucraina. Acesta va avea loc pe data de 30 septembrie, tot de la ora 19.00, pe scena Teatrului „Victor Ion Popa” Barlad. in acest caz, consilierii au alocat suma de 8.000 de lei pentru transportul, diurna si cazarea artistilor, dar si pentru plata colaboratorilor si materialele publicitare.