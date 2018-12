Acva-terariul de la Zoo Barlad, printre cele mai moderne din lume

Dupa mai bine de un an si jumatate de cand a fost inchis vizitatorilor pentru a putea fi renovat si modernizat, vineri, acva-terariul din incinta Gradinii Zoologice Barlad a fost inaugurat. Acum, obiectivul poate rivaliza cu acva-terarii din intreaga lume, intrucat dispune de opt bazine ce totalizeaza 6.000 de litri, care gazduiesc 18 specii de pesti si care reproduc in detaliu biotopul amazonian. Fiecare dintre bazine este un habitat in sine, pornind de la substrat, plante si roci, pana la melci si creveti care traiesc in acelasi mediul cu pestii exotici.

Dupa ce, in urma cu cativa ani, Gradina Zoologica Barlad a fost consolidata si modernizata, speciile de animale inghesuite in custi mult prea mici si „captusite” cu beton bucurandu-se la finalizarea lucrarilor de mai mult spatiu de miscare, a venit si randul pestilor sa beneficieze de aceeasi atentie. inca din februarie 2017, cladirea in care functioneaza acvariul si terariul a fost inchisa publicului pentru ca partea cu acvariul sa fie renovata si modernizata, urmand ca, la final, speciile de pesti expuse sa poata inota in bazine ceva mai spatioase. Dupa un an si jumatate in care accesul vizitatorilor a fost interzis, vineri, 21 septembrie, noul acva-terariu a fost inaugurat de directorul Adrian Carabat, primarul Dumitru Boros si cei trei acvaristi care s-au dedicat trup si suflet proiectului, respectiv Alexandru Moldovan, Andrei Cristian si Silviu Man.

Investitia a costat 100.000 de lei, bani alocati de la bugetul local, si a presupus nu doar reabilitarea cladirii, ci si inlocuirea celor 40 de mici acvarii existente cu alte opt mai mari, ce totalizeaza 6.000 de litri (fiecare a cate 720 de litri), care gazduiesc 18 specii de pesti si care reproduc in detaliu biotopul amazonian. in plus, fiecare dintre bazine este un biotop in sine (mediu geografic in care traieste un grup de plante si animale in conditii omogene), pornind de la substrat, plante si roci, pana la melci si creveti care traiesc in acelasi mediu cu pestii exotici.

„Am asteptat cu nerabdare redeschiderea acva-terariului de la Zoo Barlad, nu doar noi, cei care lucram aici, ci si cei care sunt indragostiti de acvaristica. Proiectul a parcurs doua etape: prima a insemnat practic repararea spatiului destinat acvariilor, ce s-a intins pe parcursul unui an, iar a doua a insemnat luarea de la zero a acelor bazine. Ne-au fost alaturi niste acvaristi cu mult suflet, care au devenit nu doar prietenii mei, ci si ai gradinii zoologice, care a fost a doua lor casa timp de cinci luni, cat a durat amenajarea bazinelor. S-a pornit de la sticla, care a fost adusa din Olanda, si tot ceea ce inseamna materiale, ce au fost aduse fie din Austria, fie din Germania ori Belgia. Toate au fost montate aici, pana s-a ajuns la ceea ce veti vedea astazi”, a declarat ing. Adrian Carabat, directorul Gradinii Zoologice Barlad inainte de taierea panglicii inaugurale.

„Ce am facut pentru Zoo Barlad este o minunatie. Noi am mai facut acvarii, dar mici, de 100-200 de litri, nu ca aici, unde sunt 6.000 de litri de apa, cu opt bazine a 720 de litri fiecare. Doua bazine reproduc biotopul amazonian, restul fiind creatia fiecaruia dintre noi. Tehnica este aquascaping, pe care o folosesc taiwanezii, chinezii, japonezii, in special asiaticii. De cand am inceput sa lucram la acest proiect,

am postat imagini cu acvariile pe sapte grupuri mari de acvaristica din Germania, Belgia, Olanda si alte tari din lume si am primit peste 7.400 de aprecieri si 14.000 de comentarii”, au explicat cei trei acvaristi.

Acva-terariul va putea fi vizitat de marti pana duminica, dupa urmatorul program: marti-vineri intre orele 10.00 – 15.00 si sambata-duminica intre 10.00 – 19.00. Pretul unui bilet este de 2 lei pentru copii (prescolari, elevi, studenti) si grupuri organizate mai mari de 20 de persoane si de 4 lei pentru adulti.