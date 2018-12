A inceput vaccinarea antigripala!

A demarat deja vaccinarea antigripala a populatiei pentru sezonul rece 2018 – 2019, primele 3.000 de doze de vaccin fiind deja distribuite in judet, restul de doze solicitate urmand a ajunge incepand cu a doua parte a lunii octombrie, conform precizarilor Ministerului Sanatatii.

Pentru a preveni eventualele epidemii de gripa asociate sezonului rece, Directia de Sanatate Publica a solicitat si primit mult mai devreme fata de anii trecuti vaccinul antigripal necesar imunizarii populatiei. in prima etapa, cele 3.000 de doze de vaccin antigripal repartizate de Ministerul Sanatatii pentru judetul Vaslui au fost distribuite, incepand cu data de 14 septembrie, catre unitatile sanitare cu paturi din Vaslui, Barlad, Husi si Murgeni, catre SAJ Vaslui, pentru personalul medico-sanitar care activeaza in serviciul de ambulanta si face parte din echipajele de interventie de pe ambulante, catre Centrele medico-sociale din Bacesti si Codaesti, si la Caminul pentru persoane varstnice Tutova, in vederea imunizarii personalului medico-sanitar si a beneficiarilor din aceste centre. De asemenea, tot in prima etapa, a fost distribuit vaccin antigripal in zona Husi, cate 50 de doze de vaccin pentru 13 cabinete medicale individuale din mediul urban si 17 CMI-uri din mediul rural. Conform precizarilor Ministerului Sanatatii, urmatoarele doze de vaccin antigripal vor fi livrate in etape, saptamanal, pana la sfarsitul lunii viitoare, incepand cu 15 octombrie

„Avand in vedere necesitatea asigurarii protejarii populatiei expuse la risc crescut de a face gripa si complicatii ale acesteia, Directia de Sanatate Publica informeaza populatia judetului Vaslui ca, pentru sezonul 2018-2019, vaccinul antigripal ce urmeaza a fi livrat protejeaza impotriva virusurilor gripale care, conform cercetarilor in domeniu, vor circula in acest sezon. Acesta ofera protectie impotriva a trei virusuri gripale: un virus gripal A (HINl), un virus gripal A (H3N2) si un virus gripal B. incepand cu transa a doua, din data de 15.10.2018, vaccinul antigripal va fi repartizat tuturor medicilor de familie din judet si catre DGASPC Vaslui”, a anuntat Mihaela Vlada, directorul executiv al DSP Vaslui

Aceasta a precizat ca vaccinarea antigripala gratuita se adreseaza cu precadere categoriilor de populatie cu risc crescut de imbolnavire, respectiv: persoane cu varsta cuprinsa intre 6 luni si 64 ani cu afectiuni medicale cronice pulmonare, cardiovasculare, metabolice, renale, hepatice, neurologice, diabet zaharat, astm bronsic si persoane cu infectie HIV sau gravidelor. Mai sunt in grupa de risc personalul medico-sanitar si auxiliar din unitatile sanitare, care prin natura activitatii vine in contact respirator cu pacienti sau cu asistati, persoane rezidente in institutii de ocrotire sociala precum si persoane care acorda asistenta medico-sociala si ingrijiri la domiciliu persoanelor la risc crescut de imbolnavire, precum si persoanelecu varsta peste 65 ani. Distribuirea dozelor de vaccin antigripal catre populatie se face prin intermediul cabinetelor medicilor de familie sau in unitatile spitalicesti.