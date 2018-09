30 de strazi din cartierele Munteni si Podeni au canalizare menajera

Dupa ce, la finele lui octombrie 2017, nu mai putin de 18 din cele 73 de strazi din cartierele barladene Munteni si Podeni incluse in proiectul ce vizeaza extinderea canalizarii menajere erau deja racordate la reteaua orasului, de putin timp, alte 12 strazi au pasit in secolul XXI. Urmeaza ca, pana in februarie anul viitor, si celelalte strazi incluse in proiect sa fie canalizate.

Lucrarile la una din cele mai asteptate investitii din Barlad, respectiv extinderea retelei de canalizare menajera in Munteni si Podeni, cele mai vechi cartiere din oras, au demarat in februarie 2017, constructorul care a castigat licitatia fiind SC Instal Service Technology SRL. inca de la inceput, s-a stabilit sa se lucreze cu 4-5 echipe, astfel incat sa se acopere mai multe strazi odata. Si, in ciuda a numeroase probleme gasite pe teren de constructor si care au dus la decalari de termene, muncitorii s-au pus serios la treaba, astfel ca, la finele lui octombrie, lucrarile pe 18 din cele 73 de strazi erau deja finalizate, receptionate si chiar date deja in folosinta. Adica dupa zeci de ani de asteptare, aproximativ 400 din cele 2.400 de familii ce locuiesc pe strazile incluse in proiect se puteau bucura, in sfarsit, de avantajele canalizarii menajere. Cele 18 strazi finalizate atunci erau: Bistritei, 1877, Closca, Fundatura Closca, Costache Conache, Crisan, Horia, Petru Maior, Olteniei, Puisor, Revolutiei, Gheorghe Sincai, Tineretii si Turda, din cartierul Munteni, si Anastasie Panu, Fundatura Traian 2, Fundatura Traian 4 si Fundatura Alexandru Vlahuta 2, din cartierul Podeni.

La acel moment, functionarii din cadrul primariei – Serviciul Tehnic, Investitii, Licitatii si Contracte de Achizitii Publice – spuneau ca, atunci, se lucra pe strazile Principatele Unite, Soveja, Traian, Gheorghe Marinescu si Lunei, astfel incat, in cursul lunii decembrie, un alt tronson cu zece strazi sa poata fi receptionat si dat in folosinta. Din pacate, conditiile meteo din timpul iernii nu au permis finalizarea respectivelor strazi, insa nu s-a stat degeaba, ci s-a avansat si pe alte strazi. Asa se face ca, in acest moment, alte 12 strazi sunt deja canalizate si au fost chiar si refacute covoarele asfaltice. Acestea sunt: invataturii, Simion Barnutiu, G. G. Ursu, General Cerchez, Victor Ion Popa, Iordache Ganea si Pacii, din cartierul Munteni, si Gheorghe Marinescu, Fundatura Principatele Unite, Dunarii, Sanatatii si Fundatura Dimitrie Cantemir, din cartierul Podeni.

„La data de 21 septembrie, stadiul lucrarilor de canalizare menajera din cartierele Munteni si Podeni – proiect prioritar pentru actualul mandat al primarului Dumitru Boros – se prezinta astfel: 75,5% lucrari executate integral, finantate in proportie de 54,3% din valoarea totala a contractului. in total, pe 30 de strazi din cele doua cartiere s-au terminat lucrarile si s-a refacut covorul asfaltic. Iar, in prezent, se afla in curs de executie alte cinci strazi. Este vorba despre Traian, Fundatura Alexandru Vlahuta 3, Soveja, Alexandru Ioan Cuza si Vrancei. intregul proiect presupune realizarea canalizarii pe o lungime de circa 22 de kilometri, din care s-a realizat deja pe circa 17,5 kilometri. in plus, se vor mai executa, suplimentar, canalizari si pe distanta de 2,5 kilometri, fundaturi si strazi inguste”, spun reprezentantii Primariei Barlad.

Reamintim ca imprumutul contractat de la CEC Bank pentru aceasta investitie a fost de 17.721.329 lei, insa valoarea lucrarilor se ridica la 17.000.000 lei, diferenta de 4.721.329 lei urmand sa fie folosita pentru alte poroiecte. Investitia presupune amenajarea a 22 kilometri de canalizare, 22 kilometri de bransament si patru statii de pompare a apelor uzate. in total, vor beneficia de canalizare peste 2.400 de familii de pe 73 de strazi si fundaturi din Munteni si Podeni. in cartierul Munteni vorbim de 31 de strazi, iar in cartierul Podeni de 42 de strazi.

Pentru ca, pana acum, au fost racordate deja la reteaua de canalizare menajera a orasului nu mai putin de 30 de strazi, mai trebuie executate lucrari pe restul de 43. Este vorba despre: Miron Costin, Decebal, Fundatura Decebal, Grigore Ghica, Vasile Goldis, Grahilor, Capitan Grigore Ignat, Luceafarului, Lunei, Olteniei, Soarelui si Virtutii, din cartierul Munteni, si Alexandru Beldiman, Bogdan Voda, Dimitrie Cantemir, Alexandru Ioan Cuza, Gheorghe Marinescu, Marasesti, Milcov, Soveja, Muncii, Oituz, Pacii, Principatele Unite, Costache Robu, Dumbrava Rosie, Theodor Rosetti, Rovine, Buridava, Traian, Fundatura Traian 1, Fundatura Traian 3, Tuchiloaia, Alexandru Vlahuta, Fundatura Alexandru Vlahuta 1, Fundatura Alexandru Vlahuta 3, Vrancei, Vulturilor, Minerva, Prutului, Mihai Viteazu, Trei Ierarhi, Tutovei, Fundatura Tutovei 1, Fundatura Tutovei 2 si Fundatura Tutovei 3, din cartierul Podeni.