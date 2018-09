Vasluiul, ocolit de pesta porcina africana. Cel putin deocamdata…: “Nu mistretii vor aduce pesta la Vaslui, ci pasarile necrofage si carnivorele mari!”

Vasile Negru, directorul Asociatiei Judetene de Vânatori si Pescari Sportivi (AJVPS) Vaslui, este suparat de faptul ca Ministerul Mediului nu a raspuns pozitiv cererii de derogare în vederea vânarii acestor specii. O alta cerere a AJVPS Vaslui, în vederea organizarii de vânatori la mistret pe fâsia de frontiera, a fost rezolvata pozitiv, în curând urmând a fi organizata o pânda pentru vânarea porcilor ce traverseaza Prutul. Pâna la acest moment, în judetul Vaslui nu sunt cazuri de îmbolnaviri cu pesta porcina, toate cele 57 de probe analizate de DSVSA în luna august fiind negative.

Cea mai grava boala care a afectat zootehnia româneasca în ultimii 50 de ani, cum deja este pesta porcina africana, a fost în centrul atentiei sedintei Colegiului Prefectural de ieri, sedinta la care au participat factorii de raspundere de la toate institutiile judetene cu rol în gestionarea unei eventuale situatii de criza. “La nivelul judetului Vaslui au fost luate toate masurile posibile pentru a se evita propagarea din alte zone a pestei porcine africane, pentru protejarea animalelor din gospodariile populatiei si în special a celor trei exploatatii din judet, inclusiv a celei din Negresti, populata cu porci în urma cu doua saptamâni. Cele doua filtre de pe drumurile dinspre judetul Galati si cel de la Vama Albita sunt functionale, iar inspectorii nostri au facut dese verificari în teren. Pâna acum, în luna august, la DSVSA Vaslui au fost aduse 57 de probe, dintre care 30 de probe provenind de porci mistreti, iar laboratorul de la Iasi a aratat ca toate probele sunt negative. Primim toata colaborarea atât din partea autoritatilor locale si judetene, cât si din partea populatiei, lucru pentru care le multumesc!”, a declarat dr. Mitiu Ciupilan, directorul executiv al DSVSA Vaslui.

Cu toate acestea, mai sunt înca unele probleme, în afara porcilor mistreti, în special a celor care traverseaza Prutul dinspre Republica Moldova, acolo unde zilele trecute a fost identificat un focar de pesta porcina, AJVPS Vaslui notificând DSVSA cu privire la porcii de pe lânga stâni, cazul unui crescator de lânga Ivesti, ai carui porci umbla liberi. “Am primit aceste notificari, iar inspectorii nostri au verificat situatia, intervenind acolo unde a fost cazul. Chiar ieri (miercuri, n.r.), crescatorul de la Ivesti a închis si crotaliat animalele, la multe dintre stâni, proprietarii au procedat la fel, cu exceptia unuia din Murgeni, caz în care am solicitat interventia lucratorilor postului de politie”, a anuntat dr. Mitiu Ciupilan.

Cât despre porcii mistreti, acestia vor putea fi vânati inclusiv pe zona de fâsie de frontiera, pâna pe marginea Prutului, lucru interzis pâna acum. “Zilele trecute, am primit o adresa prin care eram anuntati ca se permite vânatoarea de porci mistreti si în zona de fâsie, respectând anumite reguli. În primul rând, se va putea vâna doar la pânda, nu si cu gonaci, si doar în prezenta inspectorilor DSVSA si a lucratorilor de la AJVPS. În al doilea rând, Inspectoratul Politiei de Frontiera trebuie anuntat din timp cu privire la locatia vânatorii si numarul de participanti. Trebuie sa spun ca lucratorii nostri observa des cârduri de porci care traverseaza Prutul. Chiar ieri noapte (miercuri, n. r.) a fost vazut un astfel de cârd, format din 30 – 40 de exemplare, pui si adulti. Ridicarea interdictiei de a se vâna pe fâsie este un lucru bun pentru a opri propagarea acestei boli în judet”, a declarat Vasile Cernat, seful Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Vaslui.

La rândul sau, dupa ce a salutat aceasta ridicare a interdictiei de a se vâna pe fâsia frontierei de stat, Vasile Negru a ridicat în discutie o alta problema, la fel de grava, în opinia sa. „Înca de pe 2 august, AJVPS Vaslui împreuna cu alte Asociatii din tara, a notificat Ministerul Mediului, direct pe doamna ministru Gratiela Gavrilescu, cu privire la un alt factor de raspândire a pestei porcine africane, factor ce reprezinta un pericol chiar mai mare decât porcii mistreti, si am cerut derogare pentru vânatoare. Este vorba de pasarile necrofage, diverse specii de ulii, hultani si alte asemenea pasari, care se hranesc cu lesuri si au o raza de actiune de 5-9 kilometri, putând, prin excrementele lor, sa raspândeasca boala chiar si direct în gospodarii. În România, la fel ca în toata Europa, vânatul acestor pasari este interzis, iar noi am cerut derogare de la acest lucru, la fel cum am cerut derogare si pentru vânatoarea carnivorelor mari, al caror sezon înca nu a început. Este vorba de animale care se regasesc pe teritoriul judetului, pisica salbatica, lupi si în special sacali, ultimii în numar de circa 400, dupa estimarile noastre, si care, la fel, hranindu-se cu lesurile unor animale infectate, pot propraga boala. Pâna acum, nu am primit nici un raspuns pozitiv, desi, în adresa catre minister, am mentionat ca aceasta derogare este ceruta nu în interesul vânatorilor, ci în interesul populatiei. Nu mistretii vor aduce pesta porcina africana la Vaslui, ci pasarile necrofage si carnivorele mari! La acest moment, în tara ai fost sacrificati peste 120 de mii de porci domestici, iar numarul lor va creste, lucru atât în detrimentul industriei prelucratoare, cât mai ales în detrimentul populatiei”, a declarat Vasile Negru, directorul AJVPS Vaslui, care a adaugat ca, pâna acum, de pe fondurile de vânatoare apartinând Asociatiei au fost „colectati”, în special din zona Vaii Prutului, un numar de 24 de porci mistreti, din care au fost transmise probe catre DSVSA, toate fiind negative.

Prefectul judetului, Eduard Popica, a cerut factorilor implicati sa continue monitorizarea situatiei si sa ia toate masurile pentru a stopa intrarea si raspândirea pestei porcine africane în judetul Vaslui.