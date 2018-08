Sapte rugbisti bârlãdeni, pregãtire cu nationala pentru World Rugby U20 Trophy

Cel de-al treilea si ultimul cantonament organizat de Federatia Romanã de Rugby (FRR) in aceastã varã pentru categoria de varstã U20 inainte de U20 World Rugby Trophy (28 august – 9 septembrie) se va desfãsura intre 1-11 august, in douã etape. Prima, programatã pentru 1-6 august, are loc la Complexul Sportiv Navasart Snagov, judetul Ilfov, iar a doua, programatã pentru 6-11 august, va avea loc la Parma, Italia. În acest timp, sportivii vor sustine douã meciuri test: pe 3 august, ora 17.00, la Bucuresti, pe Stadionul National ‘Arcul de Triumf’, in compania echipei CS Dinamo, si pe 10 august, la Parma, cu o selectionatã a Academiei Nationale Italiene de Rugby. În total, au fost convocati 30 de jucãtori inclusi in lotul lãrgit, care activeazã in tarã si strãinãtate. Dintre acestia, sapte sunt barlãdeni, fie legitimati la Clubul Sportiv Scolar Barlad si/sau Rugby Club Barlad, fie la alte cluburi din Super Ligã sau Divizia Nationalã de Seniori. Este vorba despre Robert Murariu (linia a III-a, recent transferat la SCM Gloria Buzãu), Rãzvan Belehuz (linia a III-a, Barlad), Vlad Leica (mijlocas la deschidere, recent transferat la SCM Gloria Buzãu), Codrin Bercu (aripã, recent transferat de la CSM Bucuresti la ACS Tomitanii Constanta), Cosmin Iliutã (jucãtor pe centru, CSM Bucuresti), Alexandru Crãciun (fundas, recent transferat la SCM Gloria Buzãu) si Stefan Iancu (linia a II-a, CSM Bucuresti). Trebuie spus cã Stefan Iancu este originar din comuna Suletea, insã a fost ‘adoptat’ de Barlad, intrucat si-a inceput cariera rugbisticã tot la Clubul Sportiv Scolar Barlad. Ceilalti jucãtori convocati la lot sunt de la SCM Gloria Buzãu, CSS2 Baia Mare, Universitatea Cluj, CSM Bucuresti, ACS Tomitanii Constanta, CSA Steaua, CS Dinamo, CSM Stiinta Baia Mare, Timisoara Saracens, CS Olimpia, CT Dinicu Golescu, RC Grivita si NLD RFC (Anglia). Romania U20 va participa intre 28 august – 9 septembrie la World Rugby U20 Trophy, a doua competitie valoricã din lume la aceastã categorie de varstã, pe Stadionul National ‘Arcul de Triumf’ din Bucuresti. În total, vor lua parte opt echipe: Romania, Samoa, Fiji, Namibia, Uruguay, Portugalia, Hong-Kong si Canada. Stejãreii fac parte din Grupa A si vor intalni in grupã Namibia (28 august, ora 19.00), Samoa (1 septembrie, ora 17.00) si Hong Kong (5 septembrie, ora 19.00).