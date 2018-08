«Pui de pasãre mãiastrã», de Vasilica Grigoras

Îmi exprim admiratia si totodatã onoarea de a fi invitatã de cãtre doamna profesor Vasilica Grigoras, pentru a-mi reda opinia, din punctul de vedere al unui invãtãtor, iubitor de literaturã pentru copii, legat de cartea domniei sale de poezii ‘Pui de pasãre mãiastrã’. Nu este nicio surprizã faptul cã atunci cand apar nepotii in viata unui om care iubeste cartea si cu o bogatã carierã publicisticã realizatã constant, sã nu te imbie pasiunea de a scrie si pentru cei mai mici membri ai familiei, numai din curiozitatea de a descrie cum cresc si se dezvoltã, descoperind pas cu pas ce inseamnã sã trãiesti. Aceastã carte, ‘Pui de pasãre mãiastrã’, a apãrut ca inspiratie si bucurie la implinirea a 6 ani, a nepoatei doamnei Vasilica Grigoras, pe numele sãu, Eva Katerina, ‘o zvarlugã micã’, ‘gingas boboc de mãrgãritar’, ‘pui de pasãre mãiastrã’, asa cum reiese si din dedicatia cãrtii. Încã de la prima poezie, cititorul este invitat la o petrecere a unui copil minune, Eva Katerina, ce se desfãsoarã in grãdina paradisului, unde parteneri de dans si de joacã sunt ‘Cip-cirip de randunici’, ‘Gãrgãrita’, ‘Cucul’, ‘Privighetoarea’, ‘Licurici’, ‘Vrãbiutele’, ‘Pasãrea’, ‘Poneiul, Coamã roz’. În acest decor mirific, copiii pot descoperi in versuri calde, cu rima imperecheatã, foarte usor de memorat, tainele naturii, in care se pot juca ‘De-a v-ati ascunselea’ prin ‘Viata dulce ca mierea’, purtand in glas un ‘Cantec’. La aceastã petrecere suntem invitati pe tot parcursul anului, chiar dacã timpul liniar acolo nu existã si totul se petrece intr-o clipã. Grãdina isi schimbã tinutele in functie de cele patru anotimpuri, descrise in poeziile ‘Dis-de dimineatã’, ‘Flori de primãvarã’, ‘Lumina de Paste’, ‘Minunea de cires’, ‘Rãzboiul de tesut al toamnei’, ‘Fulg de nea’. ‘Gospodina anului’ oferã oaspetilor must, gem, dulceatã si peltea, in clãtite invartite cu mult drag de ea. Toti pe ‘Presul fermecat’ danseazã si se minuneazã de aceastã escapadã. Dupã ce un fulg de nea isi face aparitia, vine cu ideea Eva sã se aseze pe albul drum, sã ofere bucuroasã ‘Scrisoare cãtre Mos Crãciun’. Doamna Vasilica Grigoras retrãieste copilãria alãturi de Eva si se bucurã asa cum o fãcea atunci cand era copil. Aceastã bucurie pe care poeta o exprimã in versuri la aniversarea de 6 ani a Evei exprimã dorinta de a se dezvolta armonios cu mediul inconjurãtor, de a iubi natura, de a fi corectã si implinitã in viatã in cele trei aspecte: social, emotional si profesional. Cartea se adreseazã copiilor din ciclul primar, poeta completand in versuri particularitãtile de varstã ale acestora, cand inteleg pe deplin regulile unui joc, isi dezvoltã imaginatia si creeazã altul nou (‘Poneiul’, ‘Coamã roz’). Prin joc interactioneazã si se integreazã in grup cu usurintã (‘Pui de pasãre mãiastrã’), reusesc sã isi facã prieteni (‘Licurici’), sã inteleagã punctul de vedere al celorlalti (‘Cine cred cã esti’). Astfel, devin mai responsabili cu lucrurile si cu activitãtile zilnice, capãtã incredere de sine, acceptã atunci cand pierd, invatã din aceastã experientã, dorindu-si sã castige altã datã (‘Ciobitã’). Prin vers li se stimuleazã dragostea de invãtãturã, le place sã meargã la scoalã si sã invete, fãrã a-si pierde gustul dulce al copilãriei (‘Deja sunt mare’), fãcand multe sotii impreunã cu ai lor colegi (‘Fantome prin ceatã’). Treptat, treptat, invatã sã descopere si sã surprindã oportunitãtile mediului in care trãiesc (‘Fulg de nea’), intru bucuria copilãriei. Cei mai mãrisori incep sã-si dezvolte singuri proiecte, cerand ajutor doar atunci cand nu se mai descurcã (‘Presul fermecat’); trecand printr-un larg spectru al emotiilor, invatã sã le gestioneze. Relatia cu mediul inconjurãtor se adanceste si se cimenteazã in aceastã perioadã, copiii isi sporesc mai mult cunostintele despre acesta si simt din plin bucuria trãirii in aer liber, curat si proaspãt (‘Papada’). Important pentru zilele noastre, cand mirosul banului este perceput de la varste fragede, copiii incep sã inteleagã notiunea banilor, folosirea si economisirea lor (‘Pusculita’). Ca bunicã, autoarea nu pierde din vedere nici formarea deprinderilor de a participa la diferite activitãti in sanul familiei prin asumarea anumitor sarcini simple (‘Gospodina anului’), astfel incep sã-si planifice pe termen scurt unele activitãti casnice. Tot la aceastã varstã, copiii isi dezvoltã dorinta de cunoastere, pasiunea pentru colectii, curiozitatea si dorinta de cunoastere in diferite domenii, descoperindu-si inclinatile, pasiunile, dezvoltandu-le armonios atunci cand sunt sustinuti de familie (‘Tisolul’). Prin vers, autoarea are in vedere si dezvoltarea vocabularului copiilor, insusirea unui lexic bogat, corect, pe cat posibil nepoluat de influente din alte limbi. Si, nu in ultimul rand, o atentie deosebitã acordã poeta incurajãrii copiilor in cunoasterea lui Dumnezeu si a Maicii Domnului prin rugãciune: ‘Din a naturii catepeteasmã/ Inspirãm sfanta mireasmã,/ Ãsta-i un adevãrat mister,/ Ce-as mai putea, Doamne, sã-ti cer?’ (‘Dis de dimineatã’); ‘Si cred, cã acolo sus/ Îl viziteazã pe Iisus./ Si ea este copilul lui,/ Minune a creatiei dintai.’ (‘Pasãrea’); ‘Te-mbrãtisez frumoasã zanã,/ Nectarul vietii il adunã/ Mereu, cu blandã rugãciune/ la Maica noastrã Bunã.’ (‘Pui de pasãre mãiastrã’). Citind aceastã carte, nu se poate sã nu fie remarcat spiritul ludic al autoarei. ‘Exploatand’ minunat pronuntarea gresitã a unor cuvinte de cãtre Eva, creazã scene hazlii, de toatã frumusetea ‘-Unde e ‘babeta’ mea?/ Chiar acum, Eva o vrea!/ Si cand colo, ce sã vezi? Vine Bobo cu-ochii verzi,/ Si cu lacrimi tot radea, Crezand cã-i vorba de ea/. Si-atunci se implicã Sara/ Ca sã terminãm gargara.’ (‘babeta’ fiind tableta). Versurile scrise cu umor dezvoltã si umorul cititorilor copii. Multumiri adresate muzei, poetei, pentru plãcerea de a putea redescoperi fiecare ghidusiile din copilãrie citind aceastã carte si sã nu uitãm sã ne mentinem copii in sufetele noastre in fiecare zi, pentru a pãsi sprintar si fãrã griji prin viatã. Poftã de lecturã, vã recomand cartea cu cãldurã!

* Prof. Lolica Gabriela Antipa