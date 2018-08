PROGRAMUL COMPLET AL ZILELOR CULTURALE ALE MUNICIPIULUI VASLUI (editia 2018, 12-15 august)

Duminica, 12.08.2018

Ora 10.00 – Primaria municipiului Vaslui

– Foaierul Primariei: expozitie de pictura a artistului plastic CARMEN MOCANU

Deschiderea oficiala a ZILELOR CULTURALE ALE MUNICIPIULUI VASLUI

– Recital: “Doina” – interpretare la nai, Corala „Fantasia”, The Vocals Quartet

– PARADA PERSONAJELOR DE POVESTE

TRASEUL: str. Spiru Haret – str. M. Kogalniceanu – Parcul Copou

Ora 11.00 – Parcul Copou: SPECTACOLE PENTRU COPII

– Teatru pentru copii “De pe meleagurile lui Ion Creanga – Pacala si Tândala” – Trupa „Funny Art”

– Spectacol de muzica si dans al Palatului Copiilor “Constantin Didilescu” Vaslui (recital vocal-instrumental, muzica usoara, muzica folk, muzica populara, dans modern, dans folcloric stilizat)

Ora 11.30 – Aleea Parcului Copou

– Expozitie foto “VASLUIUL PRIN OBIECTIV – 100 de ipostaze ale aceluiasi oras„

Ora 12.00 – Muzeul Judetean “Stefan cel Mare” Vaslui

– Vernisaj expozitie de grafica Octavian Galatianu

Ora 13.00 – Curtile Domnesti, Biserica “Taierea Capului Sfântului Ioan Botezatorul”

– Recital al Coralei Asociatiei Tinerilor Ortodocsi

Ora 14.00 – Sala de sedinte a Primariei municipiului Vaslui

Premierea proiectului PRIMAR PENTRU O ZI

– Concurs de proiecte ale liceenilor vasluieni

Ora 16.00 – Parcul Copou Vaslui

“Micul virtuoz”, recital al tinerilor instrumentisti vasluieni

Ora 16.00 – Casa de Cultura “Constantin Tanase”

Centenarul Filmului Românesc

– proiectie film documentar dedicat Centenarului Marii Uniri, expozitie documentara AGERPRES: România – Evolutie, editie dedicata Centenarului Marii Uniri

Ora 18.00 – proiectie de film românesc: “Felix si Otilia”, regia Iulian Mihu

Ora 17.00 – Parcul Copou

-”Micul virtuoz”, festivitate de premiere a tinerilor instrumentisti vasluieni

RECITAL The Vocals Quartet (Delia Muntean, Liviu Muntean, Ciprian Chitu, Ionut Urdes)

Ora 20.00 – Centrul Civic Vaslui

– Recital Povesti de succes

Ora 21.45 – Recital “Butterflies in my stomach„

Ora 22.30 – CONCERT VOLTAJ

Activitatile sportive ale zilei:

Ora 09.00 – Liceul Teoretic „Emil Racovita” Vaslui

– Fotbal „Summer Cup”

Ora 10.00 – Parcul Copou (Aleea Scriitorilor)

– Crosul municipiului Vaslui

Ora 11.00 – Liceul Teoretic “Mihail Kogalniceanu” Vaslui

– Street Ball

Ora 16.00 – Sala Polivalenta Vaslui

– „Cupa municipiului Vaslui” la tenis de masa

Ora 18.00 – Sala Polivalenta Vaslui

– Tenis de masa

Ora 17.00 – Liceul Teoretic „Emil Racovita” Vaslui

– Fotbal „Summer Cup”

Luni, 13.08.2018

Ora 10.00 – Biblioteca Judeteana “Nicolae Milescu Spatarul” Vaslui

– Premiere a elevilor participanti la proiectul “Biblioteca de vacanta”: ateliere de pictura, muzica, origami, limbi straine, geografie, cultura si civilizatie, circulatie rutiera, educatie prin sport, sah începatori si avansati

Orele 10.00 – 18.00 – Parcul Independentei

– “Lectura în parc” – proiect al Bibliotecii Judetene “N. M. Spatarul” Vaslui

Ora 11.00 – Parcul Copou: SPECTACOLE PENTRU COPII

– Teatru pentru copii “De pe meleagurile lui Ion Creanga – Amintiri din copilarie” – Trupa „Funny Art”

– Recital muzical al Grupului vocal “Domisong”

Ora 12.00 – Centrul de zi pentru copii “Bucuria”

– „Curcubeu de vacanta”: expozitie si premiere activitati ale beneficiarilor Centrului „Bucuria”

Ora 13.00 – Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Vaslui

– Manifestare culturala “Un secol de ISTORIE, CULTUR~ SI CIVILIZA}IE: 1918 – 2018”

Ora 15.00 – Curtile Domnesti, Biserica “Taierea Capului Sfântului Ioan Botezatorul”

Vasluiul contemporan – Proiect “Tinerii iubesc folclorul” al Asociatiei Tinerilor Ortodocsi: ateliere de mestesuguri traditionale, pictura icoane pe sticla, olarit, ateliere dansuri populare, arta scrierii miniaturale, cusaturi pe etamina, ateliere razboi de tesut

Ora 17.00 – Parcul Copou:

– VATRA CU DOR: spectacol al Ansamblului folcloric “Obârsii negrestene” – Negresti, coordonator Elvira Grigoras si Ansamblului folcloric “Mostenitorii” – Fruntiseni, coordonator Aurel Spataru

Ora 18.00 – Casa de Cultura “Constantin Tanase”

Centenarul Filmului Românesc

– expozitie documentara AGERPRES: România – Evolutie, editie dedicata Centenarului Marii Uniri

– proiectie de film românesc: “Nesfârsit (California Dreamin’)”, regia – Cristian Nemescu; prezinta – Irina Margareta Nistor

Ora 20.00 – Centrul Civic Vaslui

– Recital Povesti de succes

21.45 – Recital “Luni la teatru”

22.30 – Concert PROCONSUL

Activitatile sportive ale zilei

Ora 09.00 – Centrul Civic Vaslui

– Deschidere oficiala Concursul National Ciclism “Cupa Podul Înalt”

Ora 09.00 – Scoala Gimnaziala “Dimitrie Cantemir”

– Concursul National Ciclism “Cupa Podul Înalt”

Ora 09.00 – Centrul “Prietenia”

– Cupa municipiului Vaslui la sah

Ora 09.00 – Liceul Teoretic „Emil Racovita” Vaslui

– Fotbal “Summer Cup”

Ora 10.00 – Liceul Teoretic “Mihail Kogalniceanu” Vaslui

– Street Ball

Ora 10.00 – Liceul Teoretic „Emil Racovita” Vaslui

– Volei-beach

Ora 17.00 – Liceul Teoretic „Emil Racovita” Vaslui

– Fotbal “Summer Cup”

Marti, 14.08.2018

Ora 10.00 – Muzeul Judetean “Stefan cel Mare” Vaslui

– Premiere a elevilor participanti la “Atelierul de vacanta” – pictura pe lemn, icoane pe sticla, ateliere de creatie

Ora 11.00 – Sala de sedinte a Primariei

– Simpozion PATRIA ÎNAINTE DE TOATE – contributia vasluienilor la Marea Unire

Ora 11.00 – Parcul Copou: SPECTACOLE PENTRU COPII

– Teatru pentru copii “De pe meleagurile lui Ion Creanga – De la lume adunate” – Trupa „Funny Art”

– Spectacol de muzica al Asociatiei culturale SOUL MUSIC ART

Ora 12.00 -CENTRUL CIVIC

– Expozitie foto-documentara “Marturii ale Primului Razboi Mondial”

(exponate din Arhivele Nationale ale României – Vaslui)

Ora 14.00 – Biblioteca Judeteana “Nicolae Milescu Spatarul” Vaslui

– “100 de ani, 100 de autori, 100 de documente”, expozitie de carte

Ora 15.00 – Curtile Domnesti, Biserica “Taierea Capului Sfântului Ioan Botezatorul”

Vasluiul contemporan – Proiect “Tinerii iubesc folclorul” al Asociatiei Tinerilor Ortodocsi: ateliere de mestesuguri traditionale, pictura icoane pe sticla, olarit, dansuri populare, arta scrierii miniaturale, cusaturi pe etamina, ateliere razboi de tesut

Ora 17.00 – Parcul Copou

– Spectacol de muzica folk “Ruga pentru iubire” – Grupul folk ECOU, Cristi Hâncu si Romica Brunchi, Grupul folk CRISTAL, prof. Plesu Corneliu, Ion Chiriac

Ora 18.00 – Casa de Cultura “Constantin Tanase”

Centenarul Filmului Românesc

– expozitie documentara AGERPRES: România – Evolutie, editie dedicata Centenarului Marii Uniri

– proiectie de film românesc: “A fost sau n-a fost”, regia – Corneliu Porumboiu; prezinta – Irina Margareta Nistor; invitat – Corneliu Porumboiu

Ora 20.00 – Centrul Civic Vaslui

– Recital Povesti de succes

22.00 – Recital ALESSIA & Best Move

22.45 – Recital NICOLETA NUC~ & BAND

Activitatile sportive ale zilei

Ora 09.00 – Scoala Gimnaziala “Dimitrie Cantemir” Vaslui

– Concursul National Ciclism “Cupa Podul Înalt”

Ora 09.00 – Centrul “Prietenia” Vaslui

– Cupa municipiului Vaslui la sah

Ora 09.00 – Liceul Teoretic „Emil Racovita” Vaslui

– Fotbal „Summer Cup”

Ora 10.00 – Liceul Teoretic “Mihail Kogalniceanu” Vaslui

– Street Ball

Ora 17.00 – Liceul Teoretic „Emil Racovita” Vaslui

– Fotbal “Summer Cup”

Miercuri, 15.08.2018

Finalele activitatilor sportive

Ora 09.00 – Centrul Civic

– Premiere Concursul National Ciclism “Cupa Podul Înalt”

Ora 10.00 – Liceul Teoretic „Emil Racovita” Vaslui

– Premiere fotbal „Summer Cup”

Ora 10.00 – Liceul Teoretic “Mihail Kogalniceanu”

– Premiere Street Ball

Ora 11.00 – Parcul Independentei, Tabla de sah

– Partide demonstrative si premiere „Cupa municipiului Vaslui” la sah

Ora 10.00 – Centrul Municipal pentru Promovare si Informare Turistica

“Din batrâni, din oameni buni: traditii ale satului vasluian”

– Cântece de catanie, patriotice, doine interpretate în cadrul unei sezatori satesti

Ora 11.00 – Parcul Copou: SPECTACOLE PENTRU COPII

– Teatru pentru copii “ Habar n-am” – Trupa „Funny Art”

– Spectacol de dans si muzica; ateliere de dans ale Scolii BEST MOVE

Ora 12.00 – Sala de sedinte a Primariei municipiului Vaslui

ISTORIA VIE, dupa 100 de ani de la Marea Unire

– Povesti de viata ale seniorilor vasluieni, perspective la ceas centenar (membrii Consiliului Seniorilor vasluieni)

Ora 13.00 – Curtile Domnesti, Biserica “Taierea Capului Sfântului Ioan Botezatorul”

– Spectacol de cântece si dansuri traditionale; proiect cultural “Tinerii iubesc folclorul” al Asociatiei Tinerilor Ortodocsi

Ora 15.00 – “Nunta de aur”

– Celebrarea cuplurilor la împlinirea a 50 de ani de la casatorie

Ora 16.00 – Parcul Copou

Centrul Europe Direct – Campania EU and ME – urmati-va pasiunile! (campanie adresata tinerilor si nevoilor lor actuale)

Ora 17.00 – Parcul Copou

– Spectacol coregrafic: quicksteps, jive, paso doble, cha-cha-cha, rumba, vals lent, slow fox, tango, vals vienez, samba, mambo, salsa cu participarea dansatorilor ACS Dance Studio

Ora 18.00 – Casa de Cultura “Constantin Tanase”

Centenarul Filmului Românesc

– expozitie documentara AGERPRES: România – Evolutie, editie dedicata Centenarului Marii Uniri

– proiectie de film românesc: “O vara de neuitat”, regia – Lucian Pintilie; prezinta – Irina Margareta Nistor

Ora 20.00 – Centrul Civic Vaslui

CONCERT FOLCLORIC

– Grupul folcloric “Floarea dorului”, coordonator Adrian Calin; Ansamblul de dansuri JOC, coregraf Gheorghe Ilascu; Ansamblul de dansuri HORA VASLUIULUI, coregraf Virginel Solomon; Orchestra de muzica populara “Rapsodia Vasluiului”, dirijor Cristian Nastase

Ora 21.00 – Ansamblul de cântece si dansuri populare FLUIERAS, condus de fratii STEF~NE}

– Recital Maria Dragomiroiu, Dinu Iancu Salajanu

Ora 23.30 – ÎNCHIDERE EVENIMENTE

– Spectacol de lumini; focuri de artificii.