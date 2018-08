Procedura de insolventã este din nou «la modã»

Firmele din judetul Vaslui au inceput sã apeleze in numãr tot mai mare la procedura de insolventã. Potrivit datelor statistice, in perioada ianuarie – iunie 2018, un numãr de 43 de firme din judetul Vaslui au intrat in insolventã, ceea ce inseamnã o dinamicã pozitivã de 48% fatã de perioada similarã a anului trecut. În cazul firmelor intrate in insolventã, Agentia Judeteanã pentru Ocuparea Fortei de Muncã Vaslui acordã bani din fondul de garantare pentru a achita lefurile salariatilor. Potrivit Legii 200/2006, drepturile restante pot fi obtinute de fostii angajati din fondul de garantare pentru plata salariilor restante, fond la care fiecare angajator contribuie lunar cu 0,25 % din suma totalã a cheltuielilor salariale. Din fondul de garantare se pot plãti salariile restante, concediul de odihnã neefectuat de salariati, dar numai pentru maximum un an de muncã, restante in cazul incetãrii raporturilor de muncã, a accidentelor de muncã sau al bolilor profesionale, indemnizatiile restante, pe care angajatorii au obligatia, potrivit legii, de a le plãti pe durata intreruperii temporare a activitãtii.