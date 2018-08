Postasul nu sunã întotdeauna de douã ori!

Mutarea la începutul lunii a plãtii pensiilor, decisã începând cu luna iulie prin ordin al Ministrului Muncii, face ca multi pensionari sã se gândeascã sã renunte la bancomate si sã apeleze iar la serviciile factorilor postali, cu atât mai mult cu cât Posta Românã este singura institutie care nu percepe adresantilor vreun comision pentru acest serviciu. Atentie însã, dacã postasul nu vã gãseste acasã, pensiile rãmân la ghisee doar douã zile lucrãtoare dupã data de 15 a lunii, ulterior, putând fi ridicate doar de la Casa Judeteanã de Pensii. La nivelul judetului Vaslui, în iulie, factorii postali au distribuit 50.484 de pensii de asigurãri sociale, dar si alte peste 75 de mii de alte drepturi si indemnizatii.

Începand cu luna iulie, pensiile de asigurãri sociale de stat se plãtesc mai repede, in perioada 1- 15 a lunii, fatã de a doua jumãtate a lunii, cum era panã acum. Practic, marea majoritate a pensionarilor isi va primi drepturile inaintea celor care au decis sã foloseascã in acest scop serviciile bãncilor si unde plata pensiilor se efectua mai devreme, in data de 13 a lunii. Acesta este motivul pentru care, incã din prima lunã de cand a fost schimbat programul de distribuire a pensiilor, multi pensionari sã se gandeascã sã renunte la bancomate si sã apeleze iar la serviciile factorilor postali. Dacã apeleazã la serviciile Postei Romane, pe langã faptul cã vor primi mai repede banii necesari traiului zilnic, pensionarii pot scãpa si de plata unor comisioane bancare, plãtite pentru interogare cont, retragere numerar ori chiar comision anual pentru administrarea contului in care-si primesc pensiile. ‘În luna iulie, am luat mãsuri pe plan local pentru a se respecta noul grafic de platã a pensiilor si pot spune cu satisfactie cã nu au fost probleme de nici un fel ori intarzieri. La acest lucru a contribuit in egalã mãsurã si foarte buna colaborare cu Casa Judeteanã de Pensii Vaslui, care a asigurat la timp transele de bani necesari plãtii acestor drepturi’ a declarat Irinel Grigore Marcu, directorul Oficiului Judetean de Postã Vaslui. ‘În ceea ce-i priveste pe pensionarii care nu sunt gãsiti acasã de factorii postali, acestia sunt avizati si isi pot ridica banii de la ghiseele de prezentare doar incã douã zile lucrãtoare dupã data de 15 a lunii, si nu panã la sfarsitul lunii cum era panã acum, dupã care pensiile sunt returnate cãtre Casa de Pensii, de unde beneficiarii le pot ridica in urma depunerii unei cereri in acest sens’, a adãugat directorul Irinel Grigore Marcu. La nivelul judetului Vaslui, 133 de agenti postali si 52 de factori din mediul rural, la care se adaugã 76 de factori postali urbani sunt pregãtiti ca, incepand cu data de 1 a lunii, sã distribuie cele 50.484 pensii de asigurãri sociale de stat, 13.042 pensii de agricultori, 52 de pensii cuvenite vãduvelor de vetereani de rãzboi si 2.118 pensii ale veteranilor de rãzboi. Ulterior, in perioada 8 – 25 ale lunii este randul la platã al celor 26.169 de alocatii pentru cresterea copilului si alocatiile copiilor, pentru ca, in perioada 16 – 23, factorii postali sã fie asteptati de cei 1.065 de someri vasluieni aflati in platã. Tot in aceastã perioadã, 15 – 27 ale lunii, postasii mai distribuie alte 11.877 de indemnizatii persoanelor cu handicap si nevãzãtorilor, pentru ca perioada 23 – 24 ale lunii, sã vinã randul celor 8.771 de beneficiari ai venitului minim garantat, celor 1.006 beneficiari ai alocatiilor de plasament familial ori celor 10.556 beneficiari ai alocatiilor complementare si monoparentale. Practic, in fiecare lunã, postasii bat la usa a peste 125 de mii de vasluieni, pentru a le aduce drepturile bãnesti. ‘Plata acestor drepturi si indemnizatii reprezintã doar o parte din volumul de trimiteri pe care factorii postali le distribuie clientilor Postei Romane. Seriozitatea si punctualitatea celui mai vechi serviciu postal si de curierat din Romania a fãcut ca Posta Romanã sã fie din ce in ce mai cãutatã, inclusiv de marile companii, pentru distribuirea de colete ori materiale publicitare si pot spune cã, in ultimul timp, compania noastrã a intrat din nou pe fãgasul cel bun, recastigandu-si cota de piatã pe care o avea candva!’, a declarat Irinel Grigore Marcu, directorul OJP Vaslui.