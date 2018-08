Postas vasluian calificat la Balcaniada Factorilor Postali

looViorel Adam, factor postal la Vutcani, va reprezenta Romania la Balcaniada Factorilor Postali, proba de mars, dupa ce, in calitate de castigator a etapei judetene, s-a clasat pe locul IV la etapa nationala. In cei 24 de ani de cariera ca postas, timp in care, punand cap la cap kilometrii facuti pentru a livra trimiterile postale, a inconjurat de doua ori Pamantul, Viorel Adam a castigat 10 din cele 18 etape judetene a Marsului Postasului la care a participat. O viitoare etapa nationala a acestei competitii s-ar putea desfasura chiar la Vaslui, dupa ce primarul Vasile Paval si-a dat acordul in acest sens.

Dupa 20 de ani, judetul Vaslui are din nou un postas inclus in lotul Romaniei ce va participa la Balcaniada Factorilor Postali, care se va desfasura in perioada 9 – 12 mai, la Sarajevo, Bosnia Hertegovina. Este vorba de Viorel Adam, castigatorul etapei judetene a editiei din acest an, a XXXIX-a, a Marsului Factorilor Postali si care s-a clasat pe locul IV la etapa nationala, desfasurata luna trecuta la Alba Iulia. In varsta de 44 de ani, vasluianul are sanse mari sa se intoarca cu o diploma de la competitia care, in ultimii ani, i-a avut mai mereu pe podium pe postasii romani, chiar daca este cel mai varstnic participant.

Viorel Adam este un obisnuit al Marsului Factorilor Postali, in cei 24 de ani de activitate participand la nu mai putin de 18 editii, castigand de zece ori faza judeteana si clasandu-se in mai multe randuri pe pozitii fruntase la faza nationala. Nici nu este de mirare, dat fiind ca zilnic, indiferent de vreme, parcurge pe jos circa 26 de kilometri pentru a livra corespondenta locuitorilor din localitatile Vutcani, Malaiesti si Posta Elan, din aria sa de respopnsabilitate. Daca ar fi pus cap la cap distantele parcurse zilnic, postasul vasluian ar fi inconjurat de cel putin de doua ori Pamantul pe la ecuator.

O viitoare etapa nationala a Marsului Factorilor Postali s-ar putea desfasura chiar la Vaslui, dupa ce Matei Bratianu, presedintele Sindicatului Lucratorilor Postali din Romania, si Mircea Tudosie, directorul general al Companiei Nationale Posta Romana, prezenti in luna iunie la faza judeteana a competitiei, si-au dat acordul in acest sens iar primarul Vasile Paval a promis ca va sprijini o asemenea initiatva.

„Ar fi un prilej nemaipomenit pentru ca colegii nostri din intreaga tara, postasi ori persoane din conducerea Companiei, sa vada ce frumos, curat si linistit oras este Vasluiul. Alaturi de o medalie castigata de Viorel Adam la Balcaniada, ar fi una dintre cele mai bune campanii de imagine, care, in mod sigur, ar schimba perceptia multora despre aceste meleaguri”, a declarat Irinel Marcu, directorul Oficiului Judetean de Posta Vaslui