Pe 15 septembrie, Marea Curatenie!

Dupa un an de pauza, Asociatia “Let’s do it, România” va organiza o noua actiune nationala de strângere, cu ajutorul voluntarilor, a gunoaielor de pe câmpuri, paduri, râuri si drumuri. Editia din acest an a “Zilei Mondiale a Curateniei”, care se va desfasura pe 15 septembrie, va fi una de nivel mondial, peste 100 de tari fiind implicate. La nivelul judetului Vaslui se spera în participarea a minim 22 de mii de voluntari, care se vor adauga celor un milion de voluntari din întreaga tara.

În urma cu doua luni, conducerea CJ Vaslui anunta ca, dupa intrarea în functiune a gropii de gunoi de la Rosiesti, autoritatile locale si judetene vor purcede la strângerea gunoaielor de pe marginea drumurilor si cursurilor de apa, ori de pe terenurile si padurile din aria de competenta a fiecarui UAT din judet. Actiunea era anuntata ca obligatorie, iar rezultatele urmau sa fie verificate de catre inspectorii Garzii de Mediu, care vor sanctiona primariile pe raza carora vor fi gasite deseuri depozitate necorespunzator. Aceasta actiune ar putea primi un ajutor nesperat din partea unui ONG, Asociatia “Let’s do it, România” care, cu ajutorul voluntarilor, a organizat si în anii trecuti astfel de activitati, încheiate cu rezultate remarcabile. De exemplu, la ultima astfel de Zi Nationala a Curateniei, în 2016, la nivelul judetului Vaslui au participat aproape 14 mii de voluntari, multi dintre ei elevi, care au strâns circa 15 mii de saci de gunoaie, din care circa 10 mii de saci cu deseuri colectate selectiv, în special deseuri greu degradabile, cum sunt cele din material plastic.

“În 2018, “Let’s do it, România” va relua acest proiect. Mai mult, acesta va face parte dintr-un actiune ce se va derula la nivel mondial, la care vor participa peste o suta de tari. Pe 15 septembrie, cu ocazia “Wold Cleanup Day 2018” speram atragerea a un milion de voluntari la nivelul întregii tari, care sa participe la strângerea deseurilor din zonele identificate a fi cele mai poluate. Actiunea este deja în faza avansata de organizare: s-a luat legatura cu institutii si operatori economici care ne vor sprijini logistic si material, inclusiv prin transportul voluntarilor în zonele ce urmeaza a fi curatate, precum si al gunoaielor strânse catre gropile de gunoi ecologice. Pentru promovarea Zilei Curateniei, în fiecare comuna si oras din judet au fost organizate puncte de informare, unde se pot înscrie cetatenii care doresc sa participe în mod voluntar la actiune. La nivelul judetului Vaslui, avem drept tinta mobilizarea a 22.000 de voluntari de toate vârstele. Am speranta ca vom atinge aceasta tinta, cu atât mai mult cu cât, în 2016, la ultima actiune de acest gen a “Let’s do it, România”, Vasluiul a fost al treilea judet din tara în ceea ce priveste numarul de voluntari participanti, fiind implicate 76 dintre cele 81 de primarii comunale si toate primariile si consiliile locale orasanesti si municipale”, a declarat Ioan Cretu, responsabilul pe judetul Vaslui a “Let’s do it, România”.

Eduard Popica, prefectul judetului Vaslui a facut un apel la populatie, pentru a participa la acest proiect, cât si la conducerile institutiilor publice vasluiene, de a sprijini aceasta initiativa cetateneasca. “Consider ca este dreptul fiecarui cetatean sa traiasca într-un mediu curat si, totodata, datoria fiecaruia sa contribuie la mentinerea curateniei, peste tot, nu doar în locul în care traieste sau munceste. Ma alatur si eu initiativei “Let’s do it, România” si îndemn pe fiecare vasluian, indiferent de vârsta ori pozitie sociala, sa faca la fel, participând pe 15 septembrie la Ziua curateniei!”, a declarat prefectul Eduard Popica.