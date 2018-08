Mobilizare generala: Plan de urgenta pentru combaterea pestei porcine africane

La Prefectura Vaslui are loc, astazi, o noua sedinta a Centrului Local de Combatere a Bolilor. Sefii institutiilor care fac parte din structura vor fi informati în legatura cu planul suplimentar de actiuni, aprobat la nivel national, pentru combaterea pestei porcine africane. Vineri, 3 august, se înregistra o evolutie agresiva a epidemiei în Sud-Estul tarii. Pâna acum, la nivelul judetului Vaslui nu au fost identificate cazuri de pesta porcina africana.

Astazi, la Prefectura are loc o noua întâlnire de lucru a Centrului Local de Combatere a Bolilor. Tema principala a discutiilor vizeaza masurile suplimentare de combatere a pestei porcine africane. Întâlnirea de astazi are loc în contextul în care, la sfârsitul saptamânii trecute, Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta a aprobat un plan suplimentar care cuprinde 28 de masuri privind procedura care va fi aplicata în cazul aparitiei unor focare de pesta porcina africana. Printre altele, planul de masuri suplimentare priveste transportul animalelor ucise pâna la gropile în care vor fi îngropate, modul în care sunt identificate spatiile unde vor fi amenajate gropile, controlul transporturilor de produse agricole, distanta fata de focar de la care se aplica masurile de protectie, dezinfectia în zonele cu focare etc.

În urma discutiilor, va fi stabilita si aprobata o procedura de interventie la nivel judetean, în cazul izbucnirii unor focare de infectii. Hotarârea va fi transmisa tuturor primariilor din judet, pentru a implementa masurile necesare de protectie.

Din structura de la nivel local a centrului fac parte mai multe institutii printre care Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, Inspectoratul de Politie Judetean, Directia de Sanatate Publica, Agentia pentru Protectia Mediului, Garda de Mediu, Directia pentru Agricultura, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, Inspectoratul Teritorial de Munca etc.

Zeci de mii de porci au fost ucisi

De la data confirmarii prezentei pestei porcine africane (PPA) în tara noastra, pentru prima oara, pe 31 iulie 2017, în judetul Satu-Mare, se constata ca în zona de N-V a României boala evolueaza lent, chiar stationar, confirmându-se în 14 localitati din judetele Satu-Mare, Salaj si Bihor. Au fost afectati 13 porci mistreti si au fost ucisi 175 de porci domestici.

În schimb, în zona de Sud-Est a României, evolutia bolii este agresiva. Boala a fost confirmata în 84 de localitati, din judetele Tulcea, Constanta, Braila, Ialomita si Galati. Au fost ucisi 11.772 de porci domestici din gospodariile populatiei, iar în 3 ferme comerciale, pâna în data de 2 august 2018, au fost ucisi 49.647 de porci.

Pâna acum, au fost platite 56 dosare de despagubire în valoare de 148.140 de lei, iar alte 428 de dosare în suma totala de 2.065.162 de lei urmeaza sa fie date în plata. Orice suspiciune de boala trebuie anuntata imediat medicului veterinar sau DSVSA judeteana. Prin focar de PPA se întelege evolutia bolii într-o exploatatie care numara unul sau mai multi porci, la care s-a confirmat infectia cu virusul pestei porcine africane.

Primarii trebuie sa fie pregatiti

La sfârsitul lunii iulie 2018, a avut loc o alta sedinta a

Centrului Local de Combatere a Bolilor. În cadrul sedintei, medicii veterinari au prezentat o descriere succinta a bolii, situatia epidemiologica interna si internationala la zi, masurile implementate pentru prevenirea aparitiei bolii.

Pesta porcina africana este cea mai periculoasa boala a porcilor, care nu se transmite prin contact de la porc la om. Gradul de mortalitate este foarte mare, între 80 si 100%. Virusul nu are niciun tratament si, în cazul unor focare, trebuie sa se izoleze curtea, localitate unde se înregistreaza boala, iar toate animalele trebuie ucise. În focarele identificate, pericolul maxim al bolii dureaza o perioada de doi-trei ani.

Ciprian Trifan, vicepresedintele Consiliului Judetean Vaslui, le-a cerut primarilor sa abordeze cu responsabilitate problema privind prevenire pestei porcine africane. «Sunt multe unitati administrativ-teritoriale care nu au raspuns cererilor venite din partea DSVSA. Peste noapte se poate întâmpla aparitia uni focar de boala. Agentia pentru Protectia Mediului raspunde cu celeritate în ceea ce priveste acordarea avizelor pentru locurile unde vor fi amenajate gropile. Nu avem niciun impediment sa avem acest lucru. Sper sa nu se întâmple asa ceva, pentru ca si asa avem animale putine”, a spus Ciprian Trifan.