Locuri de muncã vacante în UE, prin Reteaua EURES

Agentia Judeteanã pentru Ocuparea Fortei de Muncã Vaslui, prin intermediul Retelei EURES, oferã 1.415 de locuri de muncã, in 16 tãri ale UE/SEE, dupã cum urmeazã: – Angajatori din Austria oferã 300 locuri de muncã – (bucãtar, chelner, cameristã); – Angajatori din Belgia oferã 2 locuri de muncã – (tehnician); – Angajator din Franta oferã 1 loc de muncã – (angajat polivalent in domeniul hotelier); – Angajatori din Germania oferã 333 locuri de muncã – (maseur, cosmetician, manipulant bagaje, sofer manipulare bagaje, sudor, lãcãtus, instalator, electrician, ospatãr, bucãtar, brutar, chelner, cameristã, personal in domeniul gastronomic, personal intampinare oaspeti, receptioner, montatori structuri din otel, mecatronist, mecatronist auto, vopsitor auto, carosier, montator schele, montator instalatii electrice, instalator, tehnician instalatii, mecanic instalatii de climatizare, vopsitor auto, lucrãtor in depozit, sofer de camion distante lungi/scurte, sofer automacara, sofer autobuz, mãcelar); – Angajatori din Irlanda oferã 65 locuri de muncã – (sef complex zootehnic, ingrijitor bãtrani, ciontolitor transator carne, cosmetician); – Angajatori din Letonia oferã 92 locuri de muncã – (zugrav, instalator, lãcãtus, excavatorist, constructor de drumuri conducãtor excavator); – Angajatori din Malta ofera 17 locuri de muncã – (instalator, tehnician); – Angajatori din Marea Britania ofera 17 locuri de muncã – (sudor MIG, coordonator ingrijitori persoane la domiciliu, asistent social practicant, asistent social); – Angajatori din Norvegia ofera 23 locuri de muncã – (mecanic auto, tinichigiu auto, inginer programator (CTO) frizer/coafor); – Angajatori din Olanda ofera 482 locuri de muncã – (culegãtor fructe, culegãtori cãpsuni, culegãtor ardei, culegãtor floarea soareluilucrãtor la banda de productie, lucrãtor in grãdinãtit, montator izolatii, manipulant marfã, dulgher, muncitor necalificat, culegãtor si sortator flori, creator buchete de flori, muncitor in sere, muncitor in productia de hranã pentru pisici, ajutor bucãtar, lucrãtor in bucãtãrie, manipulant depozit, inginer mecanic, lãcãtus confectii metalice, sudor, stivuitorist); – Angajatori din Polonia ofera 50 locuri de muncã – (sudor, dulgher de cofrare, zidar, sudor MAG, muncitor in constructii); – Angajatori din Slovacia oferã 12 locuri de muncã – (sticlar); – Angajatori din Slovenia oferã 5 locuri de muncã – (montator, dulgher acoperisuri, sofer autocamion tonaj mare, inginer mecanic/energetician, ingrijitor cai); – Angajatori din Spania oferã 4 locuri de muncã – (operator centrale electrice, tehnician); – Angajatori din Suedia oferã 4 locuri de muncã – (vopsitor auto, mecanic auto); – Angajatori din Ungaria oferã 2 locuri de muncã- (sudor, ferzorstrungar). De asemenea, persoanele inte – resate pot consulta consilierul EURES – Laura Alina Toporãscu, din cadrul AJOFM Vaslui, strada Spiru Haret, nr. 5, telefon 0235/318184 sau viziona toate ofertele de locuri de muncã accesand cele douã website-uri: portalul national EURES, www.eures.anofm.ro, si portalul european pentru mobilitatea fortei de muncã EURES, www.eures.europa.eu.