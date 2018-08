Lectia economiei de piata Fermierii care si-au depozitat cerealele au tras lozul cel mare

Fermierii vasluieni au o sansa nesperata de a-si recupera pierderile provocate de seceta. In ultimele zile, pretul unui kilogram de grau a crescut la 0,70 de lei, iar trendul este crescator. Fermierii care nu si-au vandut recolta direct de pe camp si au depozitat o parte a acesteia pot astfel sa traga cartea castigatoare. Si este nevoie de bani, cu atat mai mult cu cat, dupa seceta severa din aceasta primavara, teritoriul Vasluiului a avut parte de ploi torentiale si grindina, fiind afectate culturile agricole din 10 comune.

Productia de grau realizata in acest an de fermierii din judetul Vaslui este cu mult mai nica decat in anul trecut. Daca in 2017 productia medie realizata a fost de 4.500 kilograme/hectar din estimarile fermierilor, in acest an, se va obtine in jur de 2.500 kilograme/hectar. In prezent, la nivelul judetului Vaslui s-a recoltat un procent de 97% din culturile de toamna, la cultura graului suprafata ramasa de treierat fiind de 1.800 de hectare.

Gigel Crudu, directorul Directiei pentru Agricultura a Judetului (DAJ) Vaslui, a spus ca o veste buna pentru fermierii locali este aceea ca pretul graului a inceput sa creasca. “Fata de anul trecut, avem o recolta mai mica la grau. Au fost mai multe zone din Europa, cum ar fi Ucraina si Germania, unde a fost seceta si productiile la grau au fost mici. Cum unele tari achizitioneaza cereale, si pretul a crescut. In acest moment, un kilogram de grau a ajuns la 0,70 de lei iar trendul este crescator. Fermierii care au cereale depozitate pot sa obtina niste preturi mult mai bune, dcat cei care au vandut recolta direct de pe camp», a spus Gigel Crudu.

Pentru infiintarea unui hectar cu grau cheltuielile totale se ridica la minim 3.000 lei. Cheltuielile materiale legate de ingrasaminte chimice, erbicide, samanta sunt de 1.375 lei, iar restul cheltuielilor vizeaza: achizitionarea de carburant, intretinerea utilajelor agricole, plata salariilor muncitorilor etc.

10 comune afectate de grindina si ploi torentiale

In ultimele zile, in judet au fost ploi torentiale si grindina. S-au inregistrat cantitati de precipitatii cuprinse intre 15 si 50 de litri/metrul patrat. Sunt 10 comune care au raportat ca baltirile au provocat pierderi culturilor agricole, printre localitatile cele mai afectate fiind Grivita, Vinderei, Voinesti. In total, ploile au compromis 763 de hectare cu culturi agricole, printre care 229 hectare semanate cu grau, 200 hectare cu porumb, 138 hectare cu floarea soarelui etc. Dincolo de pierderile inregistrate, precipitatiile din ultimele zile au refacut rezervele de apa din sol si permit fermierilor sa se pregateasca pentru campania de insamantari de toamna. «Ploile au ajutat foarte mult culturile de porumb si floarea soarelui, unde extimam ca vor fi recolte mai bune. Precipitatiile ajuta si la realizarea araturilor, pregatirea solului pentru insamantarile la rapita, care se for face pe circa 20.000 de hectare. Cu aceasta rezerva de apa din sol conditiile de pregatirea a patului germinativ sunt foarte bune, iar plantele vor avea un start mult mai bun in comparatie cu anii trecuti”, a mai spus Gigel Crudu.