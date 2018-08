Lanseazã-te în lumea afacerilor cu ajutorul StartUp Yourself, un program care îti oferã posibilitatea de a obtine o finantare de 33.000 euro nerambursabili si multe alte beneficii! StartUp Yourself este un program integrat de formare, mentorat si finantare destinat viitorilor antreprenori care îsi doresc sã înfiinteze o afacere nonagricolã în mediul urban din Regiunea Nord-Est.

În cadrul proiectului cofinantat din Fondul Social European, 400 de persoane vor urma gratuit cursuri de formare antreprenorialã si vor participa apoi la concursul de selectie a planurilor de afaceri pentru obtinerea finantãrii de 33.000 euro nerambursabili. În urma selectiei, 48 de noi antreprenori isi vor dezvolta ideea de afaceri cu finantarea castigatã, dar vor beneficia si de servicii personalizate de consiliere si consultantã pentru implementare, oferite de cãtre echipa StartUp Yourself. Cei care au idei de afaceri si vor sã facã parte din comunitatea de viitori antreprenori Start Up Yourself se pot inscrie online, pe www.afacerinordest.com, sau pot solicita mai multe informatii la adresa contact@afacerinordest.com. Pe site-ul proiectului se gãsesc toate detaliile despre conditiile de inscriere si calendarul de obtinere a finantãrii. Start Up Yourself isi propune sã incurajeze antreprenoriatul ca optiune de carierã pentru persoanele fizice si sã contribuie la cresterea mediului de business din regiune. Proiectul se desfãsoarã in toate cele sase judete ale Regiunii Nord-Est (Iasi, Suceava, Botosani, Neamt, Vaslui, Bacãu) si urmãreste promovarea inovãrii sociale, dezvoltarea durabilã si asigurarea mãsurilor de egalitate de sanse si gen. De asemenea, prin intermediul proiectului se vor infiinta 96 de noi locuri de muncã in regiune. Persoanele care se inscriu in proiect beneficiazã de cursuri practice de dezvoltare a competentelor antreprenoriale in cadrul cãrora invatã sã realizeze planuri de afacere realiste si fezabile cu care vor concura la selectia planurilor de afaceri. Cei 48 de antreprenori care vor obtine finantare vor urma stagii de practicã la firme din domenii similare cu cele propuse de ei pentru a dobandi experientã in plus. Modelele de business finantate vor beneficia si de servicii de consultantã care vor contribui la dezvoltatea ideii de afaceri. Noii antreprenori vor fi asistati in procesul de infiintare a intreprinderilor, cat si pe parcursul implementãrii afacerii. Proiectul Startup Yourself este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020 si este implementat de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitarã Euronest in parteneriat cu Development Training Consulting, Blue Consulting, Asociatia Orientat si Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie Iasi.