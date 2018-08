Jale pe santierele din judet!

miSantierele de constructii din judetul Vaslui sunt pline de muncitori la negru si spatii neasigurate impotriva accidentelor de munca. In cele cateva zile de control, Inspectia Muncii a aplicat amenzi de 180.000 lei pentru munca nedeclarata si a dispus 38 de masuri in vederea prevenirii accidentelor de munca.

In zilele de 5, 12, 19 si 26 iulie, Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Vaslui a desfasurat o campanie de control privind depistarea muncii la negru si verificarea respectarii prevederilor legale la securitate si sanatate in munca in domeniul constructiilor. Au fost verificati 24 de angajatori care au ca activitate constructii civile si industriale, iar in urma controalelor efectuate, au fost constatate 38 de neconformitati. Printre neregulile depistate se numara neluarea masurilor de securitate in munca pentru activitati ce presupun lucrul la inaltime, locurile de munca si riscurile de accidentare nu sunt semnalizate, lucratorii care isi desfasoara activitatea la inaltime nu sunt examinati medical in vederea stabilirii aptitudinii in munca pentru acest gen de activitati si pentru desfasurarea activitatii in aer liber.

In urma controalelor efectuate au fost sanctionati 24 de angajatori, au fost dispuse 38 de masuri in vederea prevenirii accidentelor de munca si au fost aplicate 38 de sanctiuni contraventionale, din care doua amenzi in valoare de 9.000 lei.

“In domeniul relatiilor de munca au fost verificati 22 de angajatori, din care 4 foloseau munca nedeclarata. Au fost identificate 7 persoane care lucrau fara a avea incheiate contracte individuale de munca. Celor 4 angajatori li s-au aplicat 5 sanctiuni contraventionale in valoare de 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata, valoarea totala a amenzilor aplicate in cadrul campaniei pentru munca nedeclarata fiind de 180.000 lei», a spus Manuela Moraru, purtatorul de cuvant al ITM Vaslui.

Campania a fost initiata ca urmare a numarului mare de accidente produse in domeniul constructiilor. In anul 2016, dintr-un total de 21 accidente de munca inregistrate, 4 au fist in constructii, iar in 2017, dintr-un total de 26 de accidente de munca inregistrate in domeniul constructiilor, 5 s-au soldat cu incapacitate de munca iar unul a fost mortal mortal.

In prezent, in activitatile din constructii sunt intregistrate 314 firme, la care lucreaza 2.084 de muncitori.