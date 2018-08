Încep lucrãrile la proiectul «Eficientizarea energeticã a Pavilionului de Pediatrie Bârlad»

La exact o lunã de la semnarea contractului de finantare pentru proiectul „Cresterea eficientei energetice a clãdirii Sectiei de Pediatrie a Spitalului Municipal de Urgentã «Elena Beldiman» Bârlad”, municipalitatea anuntã demararea lucrãrilor. Investitia se ridicã la circa un milion de euro, din care 90% reprezintã fonduri europene, si presupune anveloparea termicã a peretilor exteriori, înlocuirea tâmplãriei exterioare, reabilitarea acoperisului si a subsolului, înlocuirea retelelor de distributie a energiei electrice si termice si montarea de panouri fotovoltaice.

În primele zile ale lunii iulie, primarul Barladului, Dumitru Boros, a anuntat prin intermediul unei conferinte de presã cã, pe 29 iunie, s-a deplasat la Agentia pentru Dezvoltare Regionalã Nord-Est, la Piatra Neamt, si a semnat contractul de finantare pentru investitia ‘Cresterea eficientei energetice a clãdirii Sectiei de Pediatrie a Spitalului Municipal de Urgentã ‘Elena Beldiman’ Barlad’ (fostul Spital de Copii ‘Sfantul Nicolae’). Asa cum a fost aprobat pentru finantare incã din decembrie 2017, banii pentru implementarea proiectului vor veni prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020. Vorbim despre o investitie cu o valoare de 4.490.619,75 lei (cu TVA), din care suma de 473.841 lei reprezintã valoarea neeligibilã (suportatã de la bugetul local), iar suma de 82.344 lei reprezintã contributia de 2% din valoarea eligibilã, suportatã tot de la bugetul local. Restul de 3.934.434,92 lei reprezintã fonduri europene structurale si de investitii gestionate de Ministerul Dezvoltãrii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene. ‘Municipiul Barlad anuntã inceperea activitãtilor proiectului ìCresterea eficientei energetice a clãdirii Sectiei de Pediatrie din cadrul Spitalului Municipal de Urgentã ‘Elena Beldiman’ Barladî, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritarã 3Sprijinirea tranzitiei cãtre o economie cu emisii scãzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1Sprijinirea eficientei energetice, a gestionãrii inteligente a energiei si a utilizãrii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clãdirile publice, si in sectorul locuintelor, Operatiunea BClãdiri publice, cod MySMIS 14697. Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020 este Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice, iar Organismul Intermediar este Agentia pentru Dezvoltare Regionalã Nord- Est. Obiectivul general al proiectului este cresterea performantei energetice a clãdirilor de utilitate publicã din municipiul Barlad pe fondul creãrii conditiilor necesare gestionãrii inteligente a energiei si utilizãrii energiei din surse regenerabile la nivelul Sectiei de Pediatrie din cadrul Spitalului Municipal ìElena Beldimanî Barlad’, se precizeazã in anuntul de incepere a implementãrii proiectului. Potrivit anuntului, data inceperii investitiei este 29 iunie 2018, iar data finalizãrii investitiei este 31 decembrie 2020. Asa cum a fost aprobat pentru finantare, proiectul vizeazã realizarea de lucrãri de anvelopare termicã a peretilor exteriori, inlocuirea tamplãriei exterioare, reparatii la acoperis si subsol, inlocuirea retelelor de distributie a energiei electrice si termice, montarea de echipamente pentru producerea de energie din surse regenerabile (panouri fotovoltaice). De mentionat cã, la acest proiect, s-a lucrat incã din cursul anului 2016, in ianuarie 2017, consilierii locali barlãdeni votand pe repede inainte o initiativã ce viza ßaprobarea fondurilor necesare intocmirii unor documentatii pentru obtinerea de finantãri prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, pentru cresterea eficientei energetice a unor clãdiri publice’. Adicã 274.000 lei, bani ce urmau sã fie folositi pentru documentatia cadastralã, expertiza tehnicã, auditul energetic, studii topografice, studii geotehnice, documentatia de avizare a lucrãrilor de interventii, documentatia de finantare. Proiectul aprobat la acel moment era primul pas inspre atragerea de fonduri europene pentru realizarea investitiei ce viza Pavilionul de Pediatrie, situat in str. Epureanu nr. 50 si care are o suprafatã de circa 4.000 metri pãtrati. În august 2017, consilierii au aprobat documentatia tehnicoeconomicã (faza DALI – Documentatia de Avizare a Lucrãrilor de Interventii), indicatorii tehnicoeconomici si descrierea investitiei, iar in cursul lunii septembrie, reprezentantii primãriei au depus proiectul la Agentia pentru Dezvoltare Regionalã Nord-Est de la Piatra Neamt, unde a fost evaluat din punct de vedere al eligibilitãtii si al conformitãtii administrative si declarat admis. A intrat in a doua fazã de evaluare, derulatã panã in prima parte a lunii decembrie 2017 si care a vizat partea tehnicã si financiarã (pentru care a primit 86 de puncte), iar pe 12 decembrie 2017, oficiali de la Piatra Neamt au fãcut o vizitã la fata locului. În urma vizitei, autoritãtile locale au primit confirmarea cã proiectul va primi finantare.