Gangu, PMP: «Adevãrata opozitie nu este niciodatã în vacantã!»

Chiar si in aceastã perioadã a concediilor, pentru unii, ori deosebit de aglomeratã, pentru altii, Partidul Miscarea Popularã rãmane activ pe plan social si politic. Asta cu atat mai mult cu cat formatiunea isi ia in serios rolul de polarizant al fortelor de dreapta de pe esichierul politic, promovand in acest sens mai multe campanii. ‘Este vorba, in primul rand, de faptul cã PMP nu este de acord cu unele prevederi ale Codului administrativ, in special cu cea prin care alesii locali, primari, viceprimari si presedinti ai consiliilor judetene ar urma sã beneficieze de pensii speciale. Considerãm cã munca in folosul concetãtenilor care ti-au acordat increderea pentru a-i conduce nu trebuie recompensatã in mod special, iar acordarea acestor privilegii speciale reprezintã un furt din banul public! PMP nu se rezumã doar la declaratii in acest sens, ci si la puterea exemplului. Colegul nostru, Lucian Morar, presedintele PMP Maramures si primar al unei localitãti, a renuntat prin declaratie notarialã la pensia specialã, iar exemplul lui va fi urmat si de alti alesi locali ai partidului nostru’, a declarat Marcel Gangu, secretarul general al Organizatiei Judetene PMP Vaslui. ‘Avem agenda plinã, pentru cã adevãrata opozitie nu este niciodatã în vacantã’, a continuat liderul PMP Vaslui, exemplificand cu alte initiative promovate de PMP, larg dezbãtute la sedintele organizatiilor locale: alegerea primarilor in douã tururi de scrutin si reducerea numãrului de parlamentari. ‘Prin revenirea la alegerea primarilor in douã tururi de scrutin s-ar reveni la normalitate, dand astfel cetãtenilor sansa sã aleagã pe cel mai bun dintre candidati. Cat priveste reducerea numãrului de parlamentari la 300, sã nu uitãm cã este chiar vointa romanilor, exprimatã la Referendumul din 2009, convocat de cãtre actualul presedinte de onoare al PMP, Traian Bãsescu, iar vointa majoritãtii celor 80% dintre participantii la vot care si-au exprimat acordul pentru acest lucru nu a fost nici panã acum pusã in practicã’, a explicat Marcel Gangu. Liderul PMP a punctat si ultima directie, de maximã actualitate in aceste zile. ‘Partidul nostru respinge orice discutii ori initiative cu privire la o posibilã instaurare in Romania a unei a doua limbi oficiale, care se doreste a fi limba maghiarã. Condamnãm lipsa de reactiei a conducerii statului cu privire la afirmatiile fãcute zilele trecute de premierul ungar Viktor Orban! Dealtfel, pe aceeasi directie se inscrie si omagiul la statuia lui Avran Iancu de la Tebea, adus de deputatul vasluian Corneliu Bichinet alãturi de conducerea nationalã a PMP, inclusiv presedintele Eugen Tomac, cu ocazia participãrii la sãrbãtoarea Targului de fete de pe muntele Gãina’, a mai spus Marcel Gangu.