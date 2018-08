Fonduri europene pentru fermierii care participã în premierã la o schemã de calitate

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) anuntã lansarea, în perioada 2 august – 31 decembrie 2018, a primei sesiuni din acest an de depunere a Cererilor de finantare pentru submãsura 3.1 „Sprijin pentru participarea pentru prima datã la schemele de calitate” din Programul National de Dezvoltare Ruralã 2014 – 2020 (PNDR 2020). Fondurile disponibile sunt de 6.108.739 euro, iar valoarea maximã a sprijinului public per proiect este de 15.000 euro.

Fermierii sau grupurile de fermieri care doresc sã participe la o schemã de calitate in vederea inregistrãrii produselor lor ca fiind produse traditionale pot accesa Submãsura 3.1 ‘Sprijin pentru participarea pentru prima datã la schemele de calitate’. Valoarea nerambursabilã este de maxim 3.000 de euro/exploatatie/an si se acordã ca rambursare a costurilor eligibile suportate si plãtite efectiv de fermieri sau grupuri de fermieri. Sprijinul public reprezintã un ajutor financiar nerambursabil si se acordã sub forma unui stimulent anual, pe o perioadã de maxim 5 ani consecutivi de la aderarea pentru prima datã la o schemã de calitate. Solicitantii eligibili pentru sprijinul public acordat prin submãsura 3.1 sunt fermierii, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate si grupurile de fermieri legal constituite, care isi desfãsoarã activitatea agricolã pe teritoriul Romaniei si participã pentru prima datã la o schemã de calitate a UE. Prin aceastã submãsurã sunt eligibile schemele de calitate si mentiuni de calitate facultative, stabilite pe baza legislattiei europene, dar si schemele de calitate stabilite pe baza legislatiei nationale, printre care se regãsesc produsele traditionale si produsele alimentare obtinute conform retetelor consacrate romanesti. Pentru a accesa aceste fonduri puse la dispozitie prin submãsura 3.1, solicitantii trebuie sã fie fermieri activi, conform art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, sã aplice pentru prima datã pe o schemã certificatã europeanã sau nationalã si sã se angajeze ca, la comercializare, etichetele sau ambalajele produselor obtinute sã fie inscriptionate cu logo-ul aferent schemei. Sunt eligibile costurile de aderare si contributia anualã de participare la schema de calitate sprijinitã, dar si costurile aferente controalelor necesare pentru verificarea respectãrii specificatiilor schemei. Constituie criterii de selectie schemele de calitate europene asocierea fermierilor si grupurilor de fermieri in cadrul grupurilor de producãtori, dar si categoria de produs obtinut prin schemele de calitate, respectiv carne, lapte, legume sau fructe. Depunerea Cererilor de finantare pentru submãsura 3.1 se va face on-line pe www.afir.info, incepand din data de 2 august, ora 09.00. Solicitantul de finantare trebuie sã indeplineascã cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in Ghidul solicitantului publicat pe pagina de internet a AFIR (www.afir.info).