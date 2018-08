Fermieri, pregatiti proiectele!

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a postat pe site-ul propriu versiunile finale ale Ghidului solicitantului pentru subMasura 4.1 – Investitii în exploatatii agricole. Imediat, AFIR a anuntat si lansarea primei sesiuni din acest an de depunere a Cererilor de finantare pentru submasura 4.1, „Investitii în exploatatii agricole” din Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020). În aceasta sesiune, vor putea depune cereri fermierii din sectorul zootehnic, în perioada 3 septembrie – 31 decembrie 2018 si, în perioada 3 septembrie 2018 – 31 martie 2019, cei din sectorul vegetal, si pe componenta ferma de familie si ferma mica.

Fondurile disponibile pentru submasura 4.1 în aceasta sesiunea sunt de 303.000.000 euro, împartite astfel: 53.000.000 euro pentru sectorul vegetal zona non-montana, 26.000.000 euro pentru sectorul vegetal zona montana, 111.000.000 euro pentru sectorul zootehnic zona non-montana, 54.000.000 euro pentru sectorul zootehnic zona montana si 59.000.000 euro pentru ferma de familie si ferma mica.

Depunerea Cererilor de finantare pentru submasura 4.1 se va face on-line pe www.afir.info, conform precizarilor din Ghidul solicitantului, începand din data de 03 septembrie 2018, ora 09:00. Solicitantul de finantare trebuie sa îndeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate în Ghidul solicitantului aferent acestei submasuri, publicat pe pagina de internet a AFIR (www.afir.info). Pragul minim de selectie al proiectelor aferente sM 4.1 este de 25 puncte, iar pragurile de calitate lunare pentru sectorul zootehnic sunt de minim 50 de puncte, pentru proiectele depuse în luna septembrie, si scad pana la 25 de puncte, pentru cele depuse în luna decembrie. Pentru proiectele din sectorul vegetal, pragurile de calitate lunare sunt de 80 de puncte, în septembrie, si scad cu cate puncte lunar, cu exceptia ultimei luni de depunere, cand acest prag de calitate va fi de doar 25 de puncte. Depunerea continua a proiectelor în cadrul sesiunii se opreste înainte de termenul limita, daca fondurile puse la dispozitia fermierilor sunt epuizate.

Scopul investitiilor sprijinite în cadrul subMasurii 4.1 este de sprijinire a investitiilor pentru cresterea competitivitatii exploatatilor agricole prin dotarea cu utilaje si echipamente performante în raport cu structura agricola actuala, precum si investitiile pentru modernizarea fermei, în special cele de dimensiuni medii si asocieri de ferme mici si medii, si îmbunatatirea calitatii activelor fixe. Se doreste astfel îmbunatatirea performantelor generale ale exploatatiilor agricole prin cresterea competitivitatii activitatii agricole, a diversificarii productiei agricole si a calitati produselor obtinute. Un alt scop al acestei subMasuri este de restructurare a exploatatiilor de dimensiuni mici si medii si transformarea acestora în exploatatii comerciale, si cresterea valorii adaugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei si comercializarea directa a acestora în vederea crearii si promovarii lanturilor alimentare integrate. Pot beneficia de acest sprijin nerambursabil fermierii, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate, cooperativele agricole si societatile cooperative agricole, dar si grupurile de producatori, constituite în baza legislatiei nationale în vigoare care deservesc interesele membrilor.

Sprijinul nerambursabil pentru ferme vegetale cu dimensiune economica de pana la 500.000 SO (valoare productie standard) si ferme zootehnice cu dimensiune economica de pana la 1.000.000 SO, va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile. El nu va depasi maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici, pentru proiectele care prevad achizitii simple. În ceea ce priveste proiectele care prevad constructii-montaj, se pot acorda maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal si maximum 1.500.000 euro pentru legume în spatii protejate (sere) si sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic. Prin subMasura 4.1, pentru proiectele care prevad crearea de lanturi alimentare integrate, suma ce se poate accesa este de maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici. Pentru ferme vegetale cu dimensiune economica de peste 500.000 SO si ferme zootehnice cu dimensiune economica de peste 1.000.000 SO sprijinul public nerambursabil va fi de 30%, iar pentru cooperative si grupuri de producatori, sprijinul va fi 50% fara a depasi maximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investitiei.

Potentialii beneficiari sunt sfatuiti ca, înainte de a depune în format electronic pe portalul AFIR orice fel de documente sau anexe la proiect, sa verifice daca acestea sunt cele mai recente versiuni electronice disponibile pe acest portal. Acest lucru este foarte important în vederea evitarii disfunctionalitatilor care pot aparea ca urmare a depunerii unor versiuni mai vechi sau eventual neactualizate, ale documentelor mentionate, care, dupa depunere, genereaza erori în sistemul electronic automat si duce la blocarea evaluarii proiectului depus, în diverse etape ale acestuia.