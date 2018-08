Economia Vasluiului nu a castigat nimic in urma aderarii la UE Integrati degeaba!

Vasluiul se afla in grupul ultimelor cinci judete din Romania, atragand cele mai mici investitii straine directe. Daca in unele zone economia a evoluat spectaculos dupa aderarea la Uniunea Europeana, grupul judetelor codase se afla la nivelul anului 2007 in ceea ce priveste investitiile straine. Nici pentru anii urmatori evolutia economiei locale nu va fi una optimista. Vom fi ultimii in Moldova la PIB, la populatia ocupata si primii in tara la rata somajului.

Vasluiul se afla in topul judetelor din Romania cu cele mai mici investitii straine. Alaturi de Teleorman, Gorj, Mehedinti si Botosani, judetul nostru a ramas la nivelul dinaintea anului 2007 in ceea ce priveste atragerea de capital extern. Potrivit unei analize realizate de jurnalul.ro, “firmele straine evita sa vina in aceste judete, desi aici sunt sute de mii de oameni aflati in cautarea unui loc de munca, majoritatea angajatorilor fiind companii de stat care-si restrang activitatea sau mici fabricute in lohn”.

Potrivit datelor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), in perioada 1991 – 2017, in judetul Vaslui au fost infiintate 440 de firme straine, valoarea totala a capitalului subscris fiind de 37,5 milioane de euro. Cu aceste investitii, Vasluiul ocupa locul 42 in Romania in ceea ce priveste numarul societatilor straine infiintate si locul 41 la capitalul social subscris.

Lipsa investitiilor straine in economie se inregistreaza in conditiile in care strainii controleaza 53.841 de firme din cele 661.215 de companii din Romania si genereaza aproape 50% din cifra de afaceri produsa in tara. Este vorba despre o suma de 646,7 miliarde de lei din cele 1.324 de miliarde de lei inregistrate in 2017.

Investitorii din afara tarii si-au concentrat investitiile in Bucuresti si Ilfov – zona care aduna peste 43% din numarul total de companii straine si aproape 60% din investitiiile straine directa din Romania. O alta zona atractiva pentru straini este in judetele situate la frontiera cu Ungaria (Arad, Bihor si Timis) plus Cluj, unde activeaza 11.334 de companii straine, adica peste 21% din numarul total. Capitalul investit de firmele straine este de circa 8 miliarde de euro, ceea ce reprezinta aproape 12% din totalul investitiei straine.

Viitorul nu suna deloc bine

Comisia Nationala de Strategie si Prognoza a publicat, in luna mai, proiectia principalilor indicatori economico – sociali in profil teritorial pana in anul 2021. Estimarile oficiale arata judetul Vaslui va avea peste trei ani cel mai mic produs intern brut (PIB) din Regiunea Nord-Est. Astfel, de la un PIB de 8.267 milioane lei in acest an, in 2021, PIB-ul va creste la 10.350 milioane de lei. Mai exact, in 2018 PIB-ul din judetul Vaslui este de 4.664 euro/locuitor, pentru ca in anul 2021 acesta sa creasca la 6.037 euro/locuitor.

Peste trei ani, situatia in Moldova va arata astfel: Iasi – PIB de 35.561 milioane lei, Bacau – 23.915 milioane lei, Suceava – 21.080 milioane lei, Neamt – 15.325 milioane lei si Botosani, cu un PIB de 11.305 milioane lei.

Potrivit acelorasi date, judetul Vaslui nu va excela nici in ceea ce priveste populatia ocupata civila medie. De la o populatie ocupata de 124.400 persoane in acest an, in anul 2021, se estimeaza ca gradul de ocupare in cadrul populatiei active va fi de numai 128.000 de persoane.

Nici vestile in ceea ce priveste evolutia ratei somajului raportata la populatia activa nu sunt dintre cele mai bune. Astfel, daca la sfarsitul anului 2018 se va inregistra o rata a somajului de 10%, peste trei ani, aceasta va scadea la 9,7%. Vasluiul va continua sa detina cea mai mare rata a somajului din Moldova. Mai mult, in anul 2021 judetul Vaslui va avea cea mai mare rata a somajului din Romania, pe locul secud fiind clasat judetul Teleorman cu o rata de 9,5%.