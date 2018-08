Canotoarea din Pogana, argint la Mondialul de Tineret din Polonia

Pentru al doilea an consecutiv, tânãra de 21 de ani, din comuna Pogana, a cucerit, în week-end, medalia de argint la Campionatul Mondial de Canotaj pentru Tineret, în proba de patru rame feminin, desfãsurat la Poznan, Polonia.

Roxana – Georgiana Parsscanu, originarã din comuna Pogana, din apropierea Barladului, a reusit, in acest week-end, o nouã performantã exceptionalã. În varstã de numai 21 de ani, impliniti pe 14 mai, tanãra, canotoare legitimatã la Clubul Dinamo si componentã a lotului national de seniori, a castigat medalia de argint in proba de patru rame feminin (W4-), din cadrul Campionatului Mondial de Canotaj pentru Tineret. Competitia s-a adresat sportivilor sub 23 de ani si s-a desfãsurat intre 25-29 iulie, pe raul Warta, care traverseazã de la Sud la Nord orasul Poznan, din Polonia. Vasluianca, alãturi de colegele sale de ambarcatiune – Mãdãlina Heghes, Mãdãlina- Gabriela Casu si Amalia Beres, s-a calificat in finala de 2.000 metri in urma prestatiei din runda de calificãri de joi, 26 iulie, cand s-a clasat pe locul I, cu timpul 07:05.980, inaintea echipajelor din Noua Zeelandã, Marea Britanie, Danemarca, Grecia si Italia. În finala care a fost programatã duminicã, 29 iulie, de la ora 11.40, romancele au reusit sã treacã linia de sosire in urma ambarcatiunii din Rusia, cu timpul de 06:34.220, urmate de echipajele din China, Belarus, Noua Zeelandã si Marea Britanie. Au cucerit, astfel, titul de vicecam – pioanã mondialã la tineret pentru al doilea an consecutiv, in 2017 performanta fiind atinsã la Plovdiv, Bulgaria. Aceasta nu a fost singura canotoare care a reprezentat ju detul la competitia din Polonia. Si barlãdeanca Beatrice Mãdãlina Parfenie (22 ani) a vaslit pe raul Warta, in proba de W2- (dublu rame), alãturi de Maria Tivodariu, pe distanta de 2.000 metri. În cazul ei, in urma rundei de calificãri de miercuri, 25 iulie, canotoarea din Barlad si coechipiera ei s-au calificat in semifinale, de pe locul II, cu timpul de 07:26.580, iar ulterior, in finalã, cu timpul 07:55.470. Din pãcate, cele douã au avut o zi mai proastã in finala de sambãtã, 28 iulie, reusind sã termine proba pe locul opt din 12 posibile.