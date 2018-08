Campania «Fii atent la trecere!», si la Bârlad

Dupã ce, vineri, 27 iulie, primãriile Vaslui si Husi si IPJ Vaslui au desfãsurat activitãti preventive in cadrul Campaniei de prevenire a victimizãrii participantilor la trafic ‘Fii atent la trecere!’, luni, 30 iulie, s-a alãturat si Barladul. Actiunea a debutat in jurul orei 10.00, la trecerea de pietoni de pe Bulevardul Republicii, zona Biserica ‘Domneascã’, primarul Dumitru Boros luand parte alãturi de lucrãtorii Biroului de Politie Rutierã Barlad si de reprezentantii SC LDP Reiser SA Barlad la activitãtile de atentionare a participantilor la trafic asupra necesitãtii respectãrii normelor rutiere. Cu sprijinul angajatilor Serviciului de Gospodãrie al primãriei si al celor de la SC LDP Reiser SA Barlad, pe trotuar, in dreptul principalelor treceri de pietoni din oras, au fost marcate mesaje preventive adresate participantilor la trafic. Printre acestea, se numãrã ‘Nu alerga!’, ‘Ia copilul de manã!’, ‘Asigurã-te la traversare!’, ‘Nu folosi telefonul!’, ‘Priveste in stanga si dreapta!’, etc. ‘Recomandãrile noastre sunt aceleasi ca si cele transmise de politisti, dar foarte important este sã le reamintim, mereu, tuturor participantilor la trafic. Întrucat mesajele privind cele mai importante reguli pe care trebuie sã le cunoascã si sã le respecte pentru a nu deveni victime ale accidentelor rutiere sunt edificatoare. Important este ca un numãr cat mai mare de pietoni sã le respecte si, astfel, sã reducem numãrul evenimentelor rutiere cauzate de ei. Fac, asadar, apel la toti cetãtenii Barladului sã fie foarte atenti la mesajele marcate in zona trecerilor de pietoni. Respectarea acestor mesaje oricand le-ar putea salva viata!’, a spus primarul Boros. O actiune similarã s-a desfãsurat si in Chisinãu, iar campania a fost initiatã ca urmare a intalnirilor la care au participat reprezentantii IPJ Vaslui si cei ai Inspectoratului National de Patrulare din cadrul Inspectoratului General al Politiei Republica Modova.