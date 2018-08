Barbat in stare critica, dupa ce a fost spulberat de o masina, in Tutova

Un barbat de 33 de ani, din Iasi, se zbate intre viata si moarte dupa ce a fost izbit in plin de o masina al carei sofer a adormit la volan si a patruns pe contrasens. Barbatul parcase regulamentar intr-un refugiu amenajat pe DE 581, pe raza comunei Tutova, si iesise din masina pentru câteva minute, timp in care a fost spulberat de o masina inmatriculata in Republica Moldova. Data fiind starea critica in care se afla, medicii bârladeni au solicitat si au primit avizul pentru a-l transfera cu elicopterul SMURD la Iasi.

Un nou grav accident de circulatie a tulburat, ieri dimineata, linistea comunei Tutova. De aceasta data, victima este un barbat de 33 de ani, din Iasi, care tocmai oprise masina pe care o conducea si in care se aflau sotia sa de 29 de ani si fiica lor de patru ani. Cei trei plecasera din Iasi duminica noapte, in jurul orei 2.00, si pe la ora 4.00, fetita i-a cerut tatalui sa opreasca pentru a merge la toaleta. Acesta s-a conformat si a oprit masina intr-un refugiu amenajat pe DE 581, in afara localitatii Tutova, iar in timp ce sotia si fiica au mers pe câmp, el s-a dat jos de la volan pentru a-si dezmorti picioarele. Din nefericire, in timp ce se afla in in fata masinii, un autoturism inmatriculat in Republica Moldova si condus de un moldovean de 43 de ani l-a spulberat de pe sosea.

„Pe DE 581, in afara localitatii Tutova, la kilometrul 63 + 400 metri, a avut loc un accident de circulatie soldat cu vatamarea corporala grava a unui conducator auto. Politistii Biroului Drumuri Nationale si Europene au efectuat cercetarea la fata locului si au stabilit ca un sofer din Republica Moldova, care conducea o masina de teren din directia Tutova catre Bârlad, pe fondul oboselii accentuate la volan, a adormit, iar masina a parasit sensul lui de mers si a intrat pe contrasens. Acesta a intrat in plin in soferul unei masini inmatriculate in Iasi, parcata corespunzator intr-un refugiu amenajat pe marginea DE 581, in afara localitatii. Din fericire, sotia s-a ales doar cu o leziune minora la buza, iar fiica nu are nimic. Conducatorul auto care a provocat accidentul a fost testat cu aparatul alcooltest, iar rezultatul a fost negativ. Pe numele lui a fost fiind intocmit un dosar penal sub aspectul savârsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa”, ne-a declarat Bogdan Gheorghita, responsabilul mass-media in cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui.

in urma apelului la numarul 112, la fata locului s-a deplasat trei echipaje medicale, care au transportat la Spitalul de Urgenta „Elena Beldiman” Bârlad cinci persoane. Este vorba despre soferul iesean de 33 de ani, sotia sa de 29 de ani si fiica lor de 4 ani, soferul moldovean de 43 de ani, sotia lui de 45 de ani si fiica lor de 20 de ani. in starea cea mai grava se afla barbatul izbit in plin de masina, motiv pentru care, câteva ore mai târziu, medicii bârladeni au solicitat un elicopter SMURD pentru a-l transfera la o clinica din Iasi.

„Pacientul de 33 de ani a fost diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral, traumatism coloana cervicala, traumatism toraco-abdominala, traumatism de bazin, fractura de femur drept, coma de gradul 3 indusa si mentinuta medicamentos pentru ca avea hemoragie interna, suspiciune de sectie de aorta si ruptura de splina. La aceasta ora (ieri, ora 11.00, n.r.) se afla la Terapie Intensiva, unde se asteapta sa se stabilizeze pentru a putea fi transferat la Iasi. Sotia sa a suferit un traumatism cranio-cerebral minor si are starea generala alterata, iar fetita nu are nimic. Din cealalta masina, soferului de 43 de ani i-a intrat o aschie la o mâna, iar pasagerele de 45, respectv 20 de ani, nu au patit nimic, asa ca nu au fost consultate”, ne-a declarat Adrian Gheorghiu, purtatorul de cuvânt al spitalului bârladean.

Potrivit acestuia, la ora 13.00, medicii bârladeni care au monitorizat starea pacientului in coma au obtinut avizul pentru transferul sau cu elicopterul SMURD la o clinica de specialitate din Iasi.