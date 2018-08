Aur la Semi-maratonul montan din Franta!

Doi atleti legitimati la CSS Barlad, ambii antrenati de profesorul Lucian Bolgar, au reusit sa se numere printre cei mai buni concurenti din cadrul Semi-maratonului „Marvejols-Mende” din Franta, o importanta competitie la care au alergat aproape 2.500 de sportivi din intreaga lume. In timp ce Alexandra Andreea Vama a urcat pe cea mai inalta treapta a podiumului, Raul Alexandru Vrabie s-a clasat pe locul cinci.

Reusita notabila pentru doi dintre atletii barladeni legitimati la Clubul Sportiv Scolar (CSS) Barlad la prima participare la un important concurs international de profil organizat in Franta. Este vorba despre Alexandra Andreea Vama (Junioara 2) si Raul Alexandru Vrabie (Junior 2), ambii antrenati de profesorul Lucian Bolgar, care, intre 27-29 iulie, au alergat la cea de-a 46-a editie a Semi-maratonului montan „Marvejols-Mende”, desfasurat in provincia Lozere, din sudul Frantei. Gratie unei invitatii primite din partea organizatorilor si a deplasarii impreuna cu cativa sportivi de la CSS Vatra Dornei (judetul Suceava), cei doi atleti au reusit sa obtina rezultate excelente la probele la care au concurat. Asta desi a fost o concurenta acerba, iar concursul s-a desfasurat pe sosea, la altitudini mari, cu traseu variat.

Astfel, Raul Alexandru Vrabie a alergat in proba de semi-maraton, adica pe o distanta de 22,4 kilometri, si a reusit sa se impuna in fata multor competitori, astfel ca a iesit pe locul cinci, cu un timp de 1:43.02. Cursa, desfasurata pe 29 iulie, a avut drept punct de pornire oraselul Marvejols (cu 5.000 de locuitori), aflat la o inaltime de 634 metri, si s-a incheiat in satul Goudard, aflat la peste 1.000 de metri altitudine. Iar Alexandra Andreea Vama a reusit sa alerge atat de repede incat a terminat cursa cu timpul 2:02.39, urcand pe cea mai inalta treapta a podimului si castigand medalia de aur.

Trebuie spus ca aceasta a fost a doua participare a atletilor CSS Barlad la Semi-maratonul „Marvejols-Mende”, prima fiind inregistrata in 2017. La aceasta editie, s-au inscris peste 2.450 de alergatori din Europa, dar si din diverse tari din Africa (Kenia, Uganda, Etiopia, Ruanda, Maroc, Burundi, etc), precum si din Dubai, Canada sau alte tari indepartate.

Anul trecut, CSS Barlad a participat cu Sorana }utu (Junioara 3) si Florin Madalin Ioan (Junior 1), antrenti tot de profesorul Lucian Bolgar. Sorana a alergat in proba de 3.000 metri (regulamentul i-a interzis sa alerge in proba de 22,4 km din cauza varstei mici) si a obtinut medalia de aur, iar Florin a concurat la semi-maraton si a revenit cu bronz.