Ales local vasluian, incompatibil la vedere!

Un consilier local din Vetrisoaia a fost descoperit de ANI ca fiind in stare de incompatibilitate dupa ce, un mandat intreg, intre 2012 si 2016, a ocupat si functia de director al Caminului Cultural din localitate, fiind remunerat corespunzator pentru ambele activitati. Consilierul PSD Ion Lupu risca acum sa piarda ambele functii, dar si sa nu mai poata candida la alegerile viitoare.

“Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate in cazul lui Ion Lupu, consilier local in cadrul CL Vetrisoaia, judetul Vaslui, aparuta ca urmare a faptului ca acesta a indeplinit simultan functia de consilier local si cea de referent, respectiv director al caminului cultural, in perioada 24 iunie 2012 – 26 octombrie 2016. Respectivul consilier local/director ar fi incalcat astfel dispozitiile art. 88, alin. (1), lit. c) din legea nr. 161/2003”, se arata intr-un comunicat postat pe site-ul ANI. Conform comunicatului, Ion Lupu a fost informat despre declansarea porcedurii de evaluare, elementele identificate si drepturile pe care le are, si a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere. Dealtfel, acesta nu a ascuns nici un moment dubla sa calitate, care apare si in declaratiile sale de avere si interese, documente care sunt postate inclusiv pe site-ul ANI!

Conform legii, functia de consilier local este incompatibila cu calitatea de functionar public sau angajat cu contract individual de munca in aparatul propriu al consiliului local respectiv. “Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat incalcarea obligatiilor legale privind starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit reglementarii aplicabile demnitatii, functiei sau activitatii respective”, se arata in art. 88 din Legea nr. 161/2003. Ion Lupu risca acum decaderea din dreptul de a mai exercita o functie sau o demnitate publica timp de trei ani de la data eliberarii sau destituirii din functia ocupata, precum si interdictia de a mai ocupa functia de consilier local timp de trei ani de la incetarea mandatului.