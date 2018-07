Vreau sã fiu profesor!

vineri, iulie 20, 2018, 3:00

Pentru a-si maximiza sansele de a prinde un post de titular în învãtãmânt, 11 candidati la editia din acest an a examenului de titularizare si-au depus dosarele atât în Vaslui, cât si în alte judete. Recordul absolut îi apartine unei profesoare de matematicã, aceasta înscriindu-se în 8 judete!

Doar patru dintre profesorii cu optiuni multiple au ales judete din jur, Iasi sau Neamt, spre exemplu, restul accepand posturi si in zone mai indepãrtate, in Capitalã sau imprejurimi, ori chiar pe meleaguri argesene. La cea mai mare cãutare sunt catedrele de limba si literatura englezã, vanate de 7 dintre candidati. În rest, majoritare sunt catedrele de matematicã, limba romanã, geografie sau istorie. Din pãcate pentru patru dintre cei care vor cu tot dinadinsul sã fie profesori, acestia nu au reusit sã ia note peste 7 la proba scrisã a examenului de titularizare, astfel cã, dacã doresc, vor trebui sã se multumeascã doar cu catedre de suplinitor pe duratã determinatã. Asta pentru cã nota de peste 5 primitã de ei le permite acest lucru, cum este cazul unei profesoare de matematicã, care a optat pentru nu mai puin de opt judete: Vaslui, Bacãu, Buzãu, Suceava, Teleorman, Cãlãrasi, Ilfov si Arges. Din pãcate pentru ea, profesoara nu a luat decat nota 6,8 la proba scrisã! În cazul celorlalti, cea mai mare notã primitã a fost a unei profesoare de englezã, nota 9,3 dandu-i sperante de a ‘prinde’ un post in Vaslui, Ilfov sau Arges, judete pentru care a optat.