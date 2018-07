Vid legislativ în lupta cu pesta porcinã africanã

În prezent, existã un vid legislativ in ceea ce priveste acordarea de avize de mediu pentru gropile unde vor fi ingroape animalele infectate, bineinteles, in cazul aparitiei unor focare de pesta porcinã africanã. Mãdãlina Nistor, directorul Agentiei pentru Protectia Mediului (APM) Vaslui, spune cã primarii trebuie sã facã o adresã cãte APM, pentru ca, ulterior, ministerul de resort sã dea o soutie in acest sens. ‘Am sã merg la minister sã discut aceastã situatie, pentru a primi o reglementare in ceea ce priveste avizarea gropilor unde vor fi ingropate animalele infectate. Aceste gropi trebuie fãcute departe de cursurile de apã, la 500 de metri de ultima casa din localitate, sã fie amplasate in extravilanul localitãtii În ceea ce priveste numãrul perimetrelor unde vor fi amplasate gropile, acesta tine de suprafata respectivei comune’, a spus Mãdãlina Nistor. Sãptãmana trecutã, Prefectura Vaslui a convocat o sedintã a Centrului Local de Combatere a Bolilor. În cadrul acesteia, reprezentantii Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Vaslui au prezentat un material, care a cuprins o descriere succintã a bolii, situatia epidemiologicã internã si internationalã si mãsurile implementate pentru prevenirea aparitiei bolii. Succesul in prevenirea extinderii bolii tine de rapiditatea cu care se intervine in aplicarea primelor mãsuri. Primarii trebuie sã aibã pregãtit un perimetru cu aviz de mediu si cordonatele GPS in care sã ingroape animalele infectate, in caz de aparitia vreunui focar.