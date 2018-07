Viceprimãrita Bârladului va verifica exproprierile

Roxana Miron-Feraru, viceprimarul Bârladului, alãturi de un sef din Primãria Bârlad, arhitectul judetului si încã un reprezentant al Consiliului Judetean Vaslui, face parte din comisia pentru efectuarea cercetãrii prealabile în vederea declarãrii utilitãtii publice a unor lucrãri de interes local în judetul Vaslui, pe raza Bârladului. Nou înfiintata comisie va verifica dacã anumite exproprieri pe care municipalitatea vrea sã le facã în vederea realizãrii unor investitii sunt pentru cauzã de utilitate publicã.

Recent, plenul Consiliului Judetean (CJ) Vaslui a aprobat un proiect de hotãrare ce face referire la Barlad – initiativa privind ßconstituirea comisiei pentru efectuarea cercetãrii prealabile in vederea declarãrii utilitãtii publice a unor lucrãri de interes local in judetul Vaslui, pe raza Barladului’, ce a fost cerutã de autoritãtile locale incã de la finele lunii iunie, cand au trimis o adresã conducerii CJ Vaslui in acest sens. Pentru cã este atributul edilului sef sã numeascã doi membri ai respectivei comisii, in spetã pe viceprimarul urbei si pe seful Biroului Autorizare Constructii (asa cum prevede legislatia in vigoare), pe 15 mai, primarul Dumitru Boros a dat o dispozitie in care ii desemna pe viceprimãrita Roxana Miron-Feraru si pe Vasile Bors. Iar ceilalti doi membri ai comisiei au fost propusi de CJ Vaslui. Acestia sunt Marian Besliu, arhitectul sef al judetului, in calitate de presedinte, si Silvia Turcu, consilier Directia Tehnicã din cadrul CJ Vaslui, in calitate de secretar al comisiei. ßPrin adresa nr. 9.589, inregistratã la registratura generalã a CJ Vaslui cu nr. 9.047/26.06.2018, Primãria Barlad solicitã constituirea comisiei pentru efectuarea cercetãrii prealabile in vederea declarãrii utilitãtii publice a unor lucrãri de interes local in judetul Vaslui, pe raza municipiului Barlad, conform Legii 33/1994 privind exproprierea pentru cauzã de utilitate publicã, republicatã cu modificãrile si completãrile ulterioare. Potrivit adresei mai sus mentionate, se intentioneazã realizarea unor lucrãri de construire a unui corp de piatã, dezvoltarea de retele stradale, alte obiective sociale de interes local etc., imperios necesare desfãsurãrii activitãtilor conform legislatiei in vigoare, a standardelor impuse unui comert civilizat. În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea 33/1994 privind exproprierea pentru cauzã de utilitate publicã, ìsunt de utilitate publicã lucrãrile privind: clãdirile si terenurile necesare constructiilor de locuinte sociale si altor obiective sociale de invãtãmant, sãnãtate, culturã, sport, protectie si asistentã socialã, precum si de administratie publicã si pentru autoritãtile judecãtorestiî. ìDeclararea utilitãtii publice se face numai dupã efectuarea unei cercetãri prealabile si conditionat de inscrierea lucrãrii in planurile urbanistice si de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii, pentru localitãti sau zone unde se intentioneazã executarea eiîß, se aratã in expunerea de motive a proiectului de hotãrare. Potrivit proiectului de hotãrare votat de consilierii judeteni, cele patru persoane propuse au atributiile prevãzute in HG 583/1994 de aprobare a Regulamentului privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetãrii prealabile in vederea declarãrii utilitãtii publice pentru lucrãri de interes national sau de interes local, cu modificãrile si completãrile ulterioare