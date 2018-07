«Verde» pentru autorizarea a 20 de noi taxiuri, în Bârlad!

marți, iulie 24, 2018, 3:00

Pentru a combate „pirateria” din rândul taxiurilor care circulã prin Bârlad, municipalitatea a decis, în urmã cu câteva luni, sã creascã numãrul autorizatiilor eliberate pentru aceastã activitate de la 180, câte sunt în prezent, la 200. Joia trecutã, a fost declansatã procedura de atribuire a celor 20 de autorizatii noi, doritorii putându-se înscrie pânã pe 20 august. Cu conditia sã îndeplineascã cerintele impuse.

În martie, consilierii locali au aprobat un proiect de hotãrare ce viza modificarea Regulamentului de organizare si executare a serviciului de transport in regim de taxi si in regim de inchiriere din municipiul Barlad, stabilit incã din decembrie 2007. Principala noutate adusã a fost faptul cã, pe langã cele 180 de taxiuri autorizate ce isi desfãsoarã activitatea in oras, acum se vor putea elibera incã 20 de autorizatii. Si asta pentru cã autoritãtile locale doresc astfel ca ßpiratii’ care desfãsoarã activitate de taximetrie sã intre in legalitate, respectiv sã plãteascã taxe si impozite ca si taximetristii autorizati. Iar taxa pentru eliberarea autorizatiei de transport in regim de taxi, persoane sau bunuri, asa cum a fost votatã de consilieri in decembrie 2017, este de 250 de lei. Asa cã ßpiratii’ isi pot permite sã o achite pentru a putea functiona legal. Încã de atunci, edilii spuneau cã mãsura de majorare a numãrului maxim de autorizatii ce se vor atribui autovehiculelor pentru efectuarea serviciului de transport de persoane in regim de taxi a fost luatã ca urmare a numeroaselor solicitãri formulate in scris de transportatorii interesati sã intre in legalitate. Mai ales cã, incã de atunci, pe lista de asteptare figurau mai mult de zece doritori de autorizatii. Si, pentru cã, in scurt timp, numãrul taximetristilor interesati a crescut la circa 20 si se asteaptã sã mai creascã, municipalitatea a decis sã organizeze o licitatie publicã pentru atribuirea celor 20 de noi autorizatii. Iar procedura a fost declansatã ieri, 19 iulie, urmand sã se desfãsoare panã pe 16 septembrie. Potrivit anuntului publicat pe site-ul primãriei, pot participa la aceastã licitatie numai transportatorii autorizati (care detin autorizatii de transport privind transportul in regim de taxi, eliberatã in conditiile legii), aflati deja pe lista de asteptare a Compartimentului de Transport. În plus, ca sã fie admisi la selectie, trebuie sã aibã viza anualã la zi pentru autorizatiile taxi detinute in momentul inscrierii (pentru masinile aflate deja in circulatie). Tot in anunt se spune cã procedura constã in acordarea de punctaje pe baza mai multor criterii de departajare aprobate de Consiliul Local in decembrie 2007, printre acestea numãrandu-se capacitatea cilindricã a masinii, vechimea masinii, volumul portbagajului util, dotarea cu aer conditionat, clasificarea masinii conform normelor de poluare EURO, gradul de protectie a pasagerului (numãr de airbaguri), dotarea cu dispozitiv GPS, dotarea cu perete despãrtitor intre sofer si client, dotarea cu dispozitiv POS (pentru plata cu cardul bancar) etc. Potrivit calendarului aprobat, ultima zi de depunere a cererilor de participare la procedura de atribuire este 20 august, ora 14.00. Evident, cele 20 de autorizatii vor fi atribuite transportatorilor cu autoturismele ce au obtinut cele mai mari punctaje, in ordine descrescãtoare, iar rezultatul atribuirii autorizatiilor va fi comunicat pe 22 august, dupã analizarea dosarelor depuse. Cei nemultumiti pot depune contestatii la primar in termen de 15 zile, adicã panã pe 6 septembrie, ora 14.00, iar ulterior, eliberarea autorizatiilor cãtre operatorii declarati castigãtori se va face intre 16 septembrie – 15 octombrie.