Vasluiul, aproape de media nationalã

joi, iulie 5, 2018, 3:00

În acest an, promovabilitatea la examenul de Bacalaureat a fost mai micã, atât la nivel national, cât si în judetul Vaslui, acolo unde, desi cu un procent de 67,42%, doar 0,28% sub cel pe tarã, rezultatele sunt totusi cu peste 8% mai slabe ca anul trecut. O singurã elevã, Andreea Georgiana Popa, de la Liceul teoretic „Mihail Kogãlniceanu” Vaslui, a reusit sã obtinã media maximã, fatã de trei candidati, anul trecut, în timp ce numãrul de candidati neprezentati la una sau mai multe probe este dublu fatã de anul trecut. Urmeazã rezolvarea contestatiilor depuse de liceenii nemultumiti, ocazie cu care procentul de promovabilitate ar mai putea creste putin.

2.869 de elevi inscrisi, 2 eliminati din examen, 312 candidati absenti, 831 de candidati respinsi, din care 688 de elevi cu medii sub 5, 1.724 de candidati declarati admisi, 250 de note de 10 si doar un singur elev cu media maximã, aceasta ar fi statistica sesiunii de varã a Bacalaureatului 2018 la nivelul judetului Vaslui, inainte de contestatii. Cu o promovabilitate de 67,42%, fatã de 67,7% inregistratã la nivel national, rezultatele sunt mai slabe ca anul trecut, atunci cand in 75,6% dintre absolventii vasluieni de liceu promovau acest examen, rezultat cu peste 5% mai mare decat procentul national. Si in acest an, ne-am situa peste media nationalã, dacã am face abstractie de cei 81 de candidati provenind de la cursurile serale ori cu frecventã redusã, din care 43 de candidati au absentat, iar restul de 34 fosti elevi au picat cu totii, cu brio! În ce-i priveste pe absolventii care au reusit sã promoveze Bacalaureatul, 372 dintre ei, 21,58%, au reusit sã obtinã medii intre 9,00 si 9,99, alti 537 de candidati, 31,15%, au trecut si ei fãrã emotii, cu medii intre 8,00 si 8,99, in timp ce 472 de candidati, 27,38%, au avut medii intre 7,00 si 7,99, iar 342 de absolventi au putut rãsufla usurati dupã ce au intrunit media minimã 6,00 si au obtinut cel putin nota 5 la toate probele. În ceea ce priveste lucrãrile care au primit nota maximã, cele mai multe, nu mai putin de 70, au fost la disciplina logicã si argumentare, acolo unde dealtfel nu mai putin de 94,47% dintre cei 816 elevi care au sustinut aceastã probã au promovat examenul. Au mai fost acordate 46 de note de 10 la biologie, 42 la matematicã, 27 la istorie si doar 14 lucrãri la limba si literatura romanã au primit nota maximã. Si in acest an, cea mai grea materie pentru aspirantii la o diplomã de Bacalaureat a fost matematica, acolo unde doar 68,14% dintre cei 1.781 de elevi inscrisi au obtinut medie de trecere, in conditiile in care au fost si 221 de candidati absenti. Cat priveste liceele de la care provin candidatii, cea mai mare promovabilitate, 98,08%, cu doar 3 picati din totalul de 156 de candidati inscrisi, o are Liceul Teoretic ‘Mihail Kogãlniceanu’ din Vaslui, liceu de la care provine si singurul elev, Andreea Georgiana Popa, care a reusit sã promoveze Bacalaureatul 2018 cu media maximã. Pe locul doi se situeazã Colegiul National ‘Gh. Rosca Codreanu’ din Barlad, cu 97,45% promovabilitate, respectiv cu doar 5 picati din totalul de 196 de elevi inscrisi, urmat, la la micã distantã, cu 97,42% promovabilitate, de o altã unitate de elitã, Colegiul National ‘Cuza Vodã’ din Husi (195 de elevi inscrisi, 1 absent si 4 picati). Un rezultat foarte bun, 96,8% promovabilitate, l-au obtinut si elevii Liceului teoretic ‘Emil Racovitã’ din Vaslui, dar si seminaristii de la ‘Sf. Ioan Gurã de Aur’, care au promovat in proportie de 91,67%. Cu o promovabilitate de cel putin jumãtate dintre elevii inscrisi in examen se mai pot lãuda doar alte opt unitãti liceale din judet: Colegiul Economic ‘Anghel Ruginã’ Vaslui – 80% promovabilitate, Liceul Teoretic ‘Mihai Eminescu’ din Barlad – 70,66%, Liceul Tehnologic ‘Nicolae Iorga’ Negresti – 66,08%, Liceul ‘Stefan cel Mare’ Codãesti – 64,52%, Liceul Pedagogic ‘Ioan Popescu’ Barlad – 61,67%, Liceul Tehnologic Vladia – 54,55%, Liceul ‘Stefan Procopiu’ Vaslui – 50,19% si Liceul Tehnologic ‘Petru Rares’ din Vetrisoaia, cu 50% promovabilitate. În schimb, la alte trei licee, Liceul Tehnologic’Dimitire Cantemir’ Fãlciu, Liceul Tehnologic ‘Ioan Corivan’ Husi si Liceul teoretic ‘Nicolae Iorga’ din Barlad, nici unul dintre putinii absolventi inscrisi nu a promovat Bacalaureatul! Urmeazã rezolvarea contestatiilor depuse de candidatii nemultumiti, rezultatele finale a sesiunii de varã a Bacalaureatului 2018 urmand a fi afisate pe data de 9 iulie.