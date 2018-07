Vasluienii, speriati de o «nouã nationalizare» a pãdurilor

joi, iulie 5, 2018, 3:00

Pãdurile private din judetul Vaslui au fost defrisate cu largul concurs al proprietarilor. Dintr-un total de 27.274 de hectare retrocedate, imediat dupã punerea în posesie, proprietarii au „ras” 525 de hectare. Alte suprafete, peste 11.000 de hectare în total, au fost lãsate fãrã pazã, si din acestea furându-se în nestire. Absurdã nu este dimensiunea furtului, ci atitudinea proprietarilor. Acum, când paza se poate asigura gratuit, acestia li se opun silvicultorilor. Printre motivele invocate este si acela cã, în special în mediul rural, proprietarii percep actiunea de preluare în pazã a pãdurilor ca pe o „nouã nationalizare”.

Judetul Vaslui nu a ajuns intamplãtor una din zonele cele mai sãrace in vegetatie forestierã din Romania. În plan local, aplicarea legilor proprietãtii a coincis cu defrisarea a sute de hectare de trupuri de pãdure, in timp ce o mare suprafatã din pãdurile retrocedate au fost lãsate fãrã pazã. La nivelul Directiei Silvice (DS) Vaslui, au fost retrocedate terenuri forestiere a cãror suprafatã insumeazã 27.274 hectare (ha). În cei 27 ani scursi de la aparitia primei legi a fondului funciar, reconstituirea dreptului de proprietate s-a fãcut lent, proprietarii au avut un intreg sir de litigii si conflicte, cadrul legislativ nu a fost clar in ceea ce priveste asigurarea pazei etc. ßPractic, in aproape toate cazurile micilor proprietãti forestiere de sub 10 ha, nesustenabile economic, din cauza lipsei contractãrii serviciului de pazã, pãdurea a fost tãiatã ras, fãrã a se asigura de cãtre detinãtori conditiile optime de regenerare, sau chiar a fost defrisatã si transformatã in pãsuni. O suprafatã de circa 525 ha a fost defrisatã si transformatã in pãsuni. Micii proprietari au avut de suportat costuri foarte mari cu asigurarea pazei si, din acest motiv, o micã parte din proprietarii de pãdure au fost dispusi sã incheie contracte de pazã cu ocoalele silvice’, a spus Cãtãlin Idriceanu, directorul DS Vaslui.

Peste 11.000 hectare de padure nu au paza

În prezent, prin intermediul ocoalelor silvice, DS Vaslui asigurã servicii silvice in baza contractelor de prestãri servicii pentru fondul forestier aflat in proprietatea unui numãr de 2.239 persoane fizice si juridice, pentru suprafata de 11.894 ha. De asemenea, alte 4.155 ha sunt contractate de o parte din proprietarii de pãduri cu alte structuri silvice private: Ocolul Silvic Bisericesc Iasi, Ocolul Silvic Obstea Tulnici (judetul Vrancea), Ocolul Silvic Greengold Est (judetul Suceava). Astfel, rezultã cã din totalul de 27.274 ha pãduri detinute in proprietate de persoanele fizice si juridice, au rãmas fãrã administrare/servicii silvice pãduri ce insumeazã o suprafatã de aproximativ 11.225 ha. ßOcoalele silvice vor finaliza panã la sfarsitul anului 2018 actiunea de preluare in pazã a terenurilor forestiere. Prin preluarea in pazã a micilor proprietãti se va asigura linistea pãdurii, premizã esentialã in favorizarea regenerãrii si refacerii mediului silvatic prin combaterea tãierilor si sustragerilor ilegale de masã lemnoasã, a pãsunatului abuziv, a depozitãrii gunoaielor si a resturilor menajere provenite de la gospodãriile rurale, a circulatiei mijloacelor de transport fãrã drept prin pãduri, a incendiilor si braconajului’, a precizat Cãtãlin Idriceanu.

Nu vor paza!

În baza graficelor de preluare in pazã intocmite de ocoalele silvice nominalizate, panã la data de 31 mai 2018, a fost preluatã in pazã, pe baza actelor de constatare intocmite de Garda Forestierã, suprafata de 2.356 ha. ßO parte din proprietari nu sunt de acord cu preluarea in pazã a terenurilor forestiere de cãtre ocoalele silvice nominalizate, inaintand in acest sens petitii la Directia Silvicã Vaslui. Au fost cazuri in care s-a interzis accesul personalului silvic in trupurile de pãdure pentru efectuarea controlului de fond si evaluarea pagubelor de cãtre proprietarii de pãduri. La unele comisii locale comunale nu se regãsesc documentele prin care sã se identifice persoanele puse in posesie, in timp ce unele terenuri forestiere au fost defrisate si transformate in pãsuni, terenuri arabile etc. O parte din populatia ruralã percepe actiunea de preluare in pazã a terenurilor forestiere ca pe o nouã nationalizare a pãdurilor’, a mai spus Cãtãlin Idriceanu.