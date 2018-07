Vasluian, prins in off-side in judetul Tulcea

Un vasluian de 29 de ani s-a ales cu dosar penal pentru trei infractiuni rutiere comise dintr-un foc in timp ce se afla la volanul unei masini in localitatea Iazurile, comuna Valea Nucãrilor, judetul Tulcea. Totul s-a petrecut in week-end, ca urmare a faptului cã nu a acordat prioritate de trecere unui moped condus regulamentar de un bãrbat de 69 de ani, din localitatea Mineri, comuna Somova, acrosandul. ßÎn urma accidentului rutier, a rezultat vãtãmarea corporalã a conducãtorului mopedului. Dupã producerea accidentului, conducãtorul auto a pãrãsit locul faptei, fiind identificat de politisti pe raza localitãtii Iazurile, judetul Tulcea. Acesta detinea permis de conducere si se afla sub influenta bãuturilor alcoolice, avand concentratia de 0,47 mg/l alcool pur in aerul expirat’, spun reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Tulcea. Potrivit acestora, pe numele soferului vasluian a fost intocmit dosar penal pentru sãvarsirea infractiunilor de vãtãmare corporalã din culpã, conducerea unui vehicul sub influenta bãuturilor alcoolice si pãrãsirea locului accidentului.