Un smecher de Vaslui a violat o elevã de 17 ani

O elevã in varstã de 17 ani care, duminicã seara, se deplasa spre blocul in care locuia, din cartierul 13 Decembrie din municipiul Vaslui, i-a atras atentia lui Simon Angel Flavian Vidineac. Individul de 30 de ani este cunoscut ca fãcand parte din anturajul unor cunoscuti interlopi din clanul Cordunenilor si petrece mai mult timp in Anglia, unde se pare cã s-ar ocupa cu afaceri dubioase. Individul a acostat fata, i-a smuls telefonul din manã si, cu forta, a tarat-o in spatele unui bloc, unde a supus-o la perversiuni sexuale. Pentru cã fata se zbãtea si de teamã sã nu-i fie auzite strigãtele de ajutor, bãrbatul a dus-o intr-o scarã a unui bloc alãturat, unde a continuat sã o batjocoreascã. În ciuda faptului cã nu era o orã prea inaintatã, cu cateva minute inainte de ora 22.00, nimeni nu a reactionat la strigãtele fetei. Într-un tarziu, fata s-a smuls din mainile agresorului si i-a anuntat pe politisti, care l-au prins in scurtã vreme pe violator. Luni, Judecãtoria Vaslui a admis cererea procurorilor de arestare preventivã a lui Simon Angel Flavian Vidineac, sub aspectul sãvarsirii infractiunilor de viol si talhãrie calificatã, si au emis mandat in acest sens, care a fost pus de indatã in aplicare. Bãrbatul este un obisnuit al instantelor vasluiene, dupã ce, in 2005, pe cand era incã minor, a fost condamnat pentru furt, iar in 2006, a fost acuzat de loviri si alte violente impotriva unor alti tineri, procesul incheindu-se prin impãcarea pãrtilor si retragerea plangerii de cãtre partea vãtãmatã. Cinci ani mai tarziu, numele sãu a ajuns din nou pe rolul Judecãtoriei Vaslui, de aceastã datã in calitate de victimã, dupã ce impreunã cu alti patru prieteni, a fost bãtut mãr de un alt vasluian, pedepsit ulterior la opt luni de inchisoare. Acum, Simon Angel Flavian Vidineac nu va mai scãpa atat de usor, chiar dacã a atacat decizia de arestare preventivã luatã de judecãtorii vasluieni.