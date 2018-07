Ultimii la politele de asigurare obligatorie a locuintei

vineri, iulie 6, 2018, 3:00

Judetul Vaslui continuã sã fie judetul cu cel mai putine polite de asigurare obligatorie a locuintei din Moldova. La data de 31 mai 2018, in judetul nostru erau inregistrate un total de 14.245 de polite de asigurare obligatorie a locuintei. Un numãr de 10.849 de polite sunt inregistrate in mediul urban, iar 3.396 de polite in mediul rural. Comparativ cu luna ianuarie a acestui an, in judetul Vaslui se inregistreazã un minus de 158 de polite de asigurare. Potrivit datelor prezentate de Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale, in cursul anului curent au fost achitate daune in valoare totalã de 20.775 lei. Raportat la numãrul total al locuintelor inregistrate in judetul Vaslui, gradul de cuprindere al politelor de asigurare este de numai 8,07%. În restul judetelor din Regiunea Nord-Est 1, situatia privind incheierea de polite de asigurare este urmãtarea: Iasi – 56.127 polite, Bacãu – 45.408 polite, Suceava – 42.599 polite, Neamt – 28.625 polite, Botosani – 15.604 polite. Potrivit legii privind asigurarea obligatorie a locuintelor (Legea nr. 260/2008), proprietarii de locuinte sunt obligati sã incheie polite de asigurare obligatorie a locuintelor, suma maximã asiguratã fiind de 20.000 euro pentru locuintele tip A si de 10.000 euro pentru locuintele tip B. Prima anualã obligatorie este de 10 euro, in cazul locuintelor tip B, si de 20 euro in cazul locuintelor tip A. Asigurarea obligatorie acoperã trei riscuri naturale: cutremure, inundatii si alunecãri de teren.