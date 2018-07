Ultima sansã pentru tinerii fermieri

marți, iulie 24, 2018, 3:00

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a publicat versiunile finale ale Ghidurilor solicitantului pentru finantarea investitiilor agricole din cadrul Programului National de Dezvoltare Ruralã 2014 – 2020 (PNDR 2020), respectiv pentru instalarea tinerilor fermieri (submãsura 6.1) si pentru dezvoltarea fermelor mici (submãsura 6.3). Urmãtoarea sesiune de depunere de proiecte ar putea începe în curând, însã fondurie vor fi mult mai putine decât în anii trecuti, doar 11 milioane euro, fatã de 170 milioane euro, în 2017, pentru submãsura 6.1.

La sfarsitul acestei luni, AFIR ar putea deschide o nouã sesiune de depuneri de proiecte pe submãsurile 6.1 ßSprijin pentru instalarea tinerilor fermieri’ si 6.3, ßSprijin pentru dezvoltarea fermelor mici’, din cadrul PNDR 2020, asta dupã ce, pe data de 20 iulie, Ghidurile solicitantului au fost publicate pe site-ul institutiei. În ceea ce priveste submãsura 6.1, una dintre cele mai accesate de cãtre tinerii fermieri, aceastã sesiune ar putea fi ultima nu doar din acest an, ci si din exercitiul financiar al PNDR 2020. Motivul? În anii precedenti, aceastã mãsurã a fost puternic finantatã iar fondurile s-au epuizat. De exemplu, dacã pentru 2017 fondurile puse la dispozitia tinerilor fermierii ce doresc sã-si infiinteze o exploatatie s-au ridicat la 170 de milioane euro, din care 138 de milioane de euro doar pentru componenta zina non-montanã, in acest an, totalul alocãrilor propuse sunt de doar 11 milioane euro! În ceea ce priveste Ghidurile solicitantului pentru finantarea investitiilor agricole, publicate pe pagina oficialã de internet a Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale, www.afir.info, la sectiunea Investitii PNDR, acestea sunt valabile doar pentru sesiunea de primire a cererilor de finantare din acest an. ßConform Regulamentului de organizare si functionare a procesului de selectie si a procesului de verificare a contestatiilor pentru proiectele aferente mãsurilor din cadrul PNDR 2020, sesiunea de primire a proiectelor se deschide dupã cel putin 7 zile de la data publicãrii versiunilor finale ale Ghidurilor solicitantului pe pagina de internet a AFIR’, explicã Alin Trifu, directorul executiv al Oficiului Judetean pentru Finantarea investitiilor rurale (OJFIR) Vaslui. Finantarea aferentã sM 6.1 ßSprijin pentru instalarea tinerilor fermieri’ este 100% nerambursabilã si este in valoare de maxim 50.000 euro. Se acordã sub formã de primã in douã transe, astfel: 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finantare si 25% din cuantumul sprijinului in maximum trei ani de la primirea deciziei de finantare. Pentru sM 6.3 ßSprijin pentru dezvoltarea fermelor mici’, sprijinul financiar este 100% nerambursabil, in valoare de 15.000 euro, si se acordã in douã transe: 75% din cuan – tu mul sprijinului la primirea deciziei de finantare si 25% din cuantumul sprijinului. AFIR recomandã solicitantilor Programului National de Dezvoltare Ruralã sã acorde o atentie sporitã la intocmirea documentatiei obligatorii pentru depunerea cererilor de finantare in sesiunile care vor fi lansate anul aceasta. În afarã de documentele obligatorii solicitate la depunerea dosarelor, existã o serie de conditii pe care potentialii beneficiari trebuie sã le respecte si la contractare. Un exemplu in acest sens este solicitarea Cazierului judiciar al responsabilului legal, fãrã inscrieri care privesc sanctiuni econo – mico-financiare. ßÎn Cazierul judiciar al reprezentantului legal nu trebuie sã aparã infractiuni de naturã economicã sau cu implicatii economice, acestea fiind cele care afecteazã patrimoniul unei persoane fizice sau juridice, publice ori private. Subliniem faptul cã fiecare cazier judiciar este supus unei analize foarte atente efectuate de cãtre expertii AFIR, in functie de articolele legale inscrise’, subliniazã Alin Trifu.