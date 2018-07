Trei licee din judet, în Top 100 cele mai bune scoli gimnaziale din tarã

joi, iulie 12, 2018, 3:00

Aceleasi trei licee din Vaslui, Bârlad si Husi care se regã – sesc în topul celor mai bune o sutã de licee din tarã în functie de promovabilitatea la Bacala – ureat se numãrã si printre cele mai bune o sutã de scoli gimnaziale din tarã. Este vorba despre Liceul Teoretic «Mihail Kogãlniceanu» Vaslui, Colegiul National «Gheorghe Rosca Codreanu» Bârlad (foto) si Colegiul National «Cuza Vodã» Husi.

Zilele trecute, dupã afisarea rezultatelor la admiterea in licee (prima etapã a repartizãrii computerizate), portalul www.admitereliceu.ro, care alcãtuieste anual Top 100 al celor mai bune scoli gimnaziale din tarã, a realizat clasa mentul pe anul 2018. Acesta a fost realizat calculandu-se media aritmeticã pentru mediile de admitere ale tuturor elevilor din scolile respective, adicã rezultatele obtinute la Evaluarea Nationalã (media la limba romanã si la matematicã) si media la absolvirea clasei a VIII-a. Printre cele o sutã de scoli gimnaziale prezente in topul celor mai bune la nivel national se regãsesc si trei din judetul Vaslui, toate licee de top din Vaslui, Barlad si Husi. Primul este Colegiul National ‘Gheorghe Rosca Codreanu’ Barlad, clasat pe locul 39 la nivel national, avand o medie aritmeticã de 9,12 a mediilor de admitere ale tuturor elevilor care au absolvit gimnaziul. Adicã o medie de 9,02 la Evaluarea Nationalã si o medie de 9,51 la terminarea clasei a VIII-a. Al doilea este Liceul Teoretic ‘Mihail Kogãlniceanu’ Vaslui, clasat pe locul 64 la nivel national, cu o medie de admitere de 8,93, respectiv 8,81 la Evaluarea Nationalã si 9,43 la absolvirea gimnaziului. Iar al treilea este Colegiul National ‘Cuza Vodã’ Husi, care figureazã pe locul 76 in Top 100 scoli generale din tarã, cu o medie de admitere de 8,82. Adicã o medie de 8,68 la Evaluarea Nationalã si o medie de 9,37 la terminarea clasei a VIII-a.

Topul gimnaziilor la nivel judetean

În ceea ce priveste clasamentul primelor zece scoli gimnaziale din judet, evident, lista e deschisã tot de cele trei licee. Pe locul patru se aflã Scoala Gimnazialã ‘Constantin Parfene’ Vaslui, cu o medie de admitere de 8,35, iar pe locul cinci este Scoala Gimnazialã ‘Mihail Sadoveanu’ Husi, cu o medie de admitere de 8,05. Top 10 este completat de Scoala Gimnazialã ‘Mihai Eminescu’ Vaslui (medie de admitere7,96), Scoala Gimnazialã ‘Stefan cel Mare’ Vaslui (medie de admitere7,86), Scoala Gimnazialã ‘Elena Cuza’ Vaslui (medie de admitere7,79), Scoala Gimnazialã ‘Episcop Iacov Antonovici’ Barlad (medie de admitere7,67) si Scoala Gimnazialã ‘Emil Juvara’ SãrãteniMurgeni (medie de admitere7,56).