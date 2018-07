Tragedie la Cârja: Fetitã de 2 ani înecatã în bidonul cu apã de ploaie

marți, iulie 3, 2018, 3:00

O fetitã în vârstã de doi ani si jumãtate din satul Cârja, de lângã Murgeni, a murit înecatã într-un bidon plin cu apã de ploaie, lãsat de pãrinti lângã streasina casei.

Lãsatã nesupravegheatã de pãrinti, o fetitã de doi ani si jumãtate din satul Carja, suburbie a orasului Murgeni, a murit, duminicã dupã- amiazã, inecatã intr-un bidon de 60 de litri lãsat de pãrinti pentru a aduna apa de ploaie. Dupã ploaia torentialã din acea zi, fetita se juca in curtea casei, iar la un moment-dat a cãzut in bidon. Nu a fost auzitã de nimeni, iar dupã un timp, mama sa a descoperit-o plutind in bidon plin cu apã. Pãrintii au dus-o de urgentã la Spitalul din Murgeni, acolo fiind solicitatã si o ambulantã cu medic de la Spitalul din Barlad. Echipajul medical a fãcut manevrele de resuscitare pret de 45 de minute, din nefericire, fãrã niciun rezultat. Întrun final, au fost nevoiti sã declare decesul copilului. ‘Din informatiile detinute, pãrintii ar fi pus un bidon de aproximativ 60 de litri langã casã, pentru a strange apã de ploaie. La un moment dat, mama fetitei ar fi iesit din curte pentru cateva minute, iar, cand a revenit, a descoperit ce se intamplase. În cauzã, a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpã, cercetãrile fiind continuate de cãtre politisti’, a declarat Silvia Manta, purtãtorul de cuvant al IPJ.