Topul liceelor, în optiunea viitorilor elevi

marți, iulie 17, 2018, 3:00

În urma repartizãrii computerizate, au fost deja ocupate 80% din totalul celor 2.912 locuri în licee puse la dispozitie pentru anul scolar 2018 – 2019. La sase dintre cele mai bune licee vasluiene, la care se adaugã si unul din mediul rural, cel de la Vladia, locurile au fost ocupate în totalitate, însã mediile minime de admitere au fost cu câteva zecimi bune mai mici decât anul trecut.

Pentru anul scolar 20182019, la nivelul judetului Vaslui au fost puse la dispozitie un numãr de 2.912 locuri in licee tehnologice 21 de licee pentru care luni s-a fãcut o repartizare computerizatã, in functie de optiunile si mediile de admitere a viitorilor liceeni. La acestea se adaugã si locurile de la Liceul cu Program Sportiv Vaslui si de la Liceul Pedagogic ‘Ioan Popescu’ din Barlad, acolo unde pentru admi tere se sustin probe de aptitudini. Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Educatiei, la aceastã repar tizare au participat un numãr de 2.424 candidati din promotia curentã sau din promotii anterioare care nu implinesc varsta de 18 ani panã la debutul noului an scolar. Dintre acestia, au fost repartizati deja 2.390 de elevi, iar 34 dintre candidati fie au completat gresit fisa de optiuni, fie media de admitere, medie formatã in proportie de 80% din media de la Evaluarea Nationalã si 20% media din gimnaziu, nu le-a permis inscrierea la liceul sau specialitatea pe care si-au propus-o. În total, au rãmas neocupate un numãr de 522 de locuri in licee, marea majori tate la unitãti cu profil tehnologic. Aceste locuri s-ar putea ocupa la urmãtoarea etapã de inscriere la liceu, la care vor participa atat cei rãma si pe dinafarã, cat si absolventii de gimnaziu care-si vor rezolva situatia scolarã dupã sustinerea corigentelor. Cele mai multe locuri rãmase libere sunt la cea mai mare unitate li cealã din judet, Liceul Tehnologic ‘Stefan Procopiu’, acolo unde s-au ocupat 279 din cele 364 de locuri puse la dispozitia viitorilor elevi. La cele mai ravnite specialitãti, filologie, ma te maticãinformaticã, turism, stiinte ale naturii sau stiinte sociale, locurile au fost ocupate in totalitate. Tot la li cee din mediul urban au mai rãmas libere 73 de locuri la Colegiul Agricol ‘Dimitrie Cantemir’ din Husi, 71 de locuri, la Liceul Tehnologic ‘Ion Mincu’ din Vaslui, 76 de locuri la Liceul Tehnologic ‘N. Iorga’ Negresti, 22 de locuri la Liceul Tehnologic ‘Petru Rares’ Barlad, 17 locuri la Liceul Tehnologic ‘Ioan Corivan’ din Husi si doar 4 locuri la Colegiul Tehnic ‘Al. I. Cuza’ din Barlad. Surpriza este la Liceul teoretic ‘Mihail Kogãlniceanu’ acolo unde, in ciuda con curentei anuntate la nou infiintatul profil bilingv romanãfrancezã la specialitatea stiinte sociale, nu s-au ocupat decat 8 din cele 14 locuri puse la dispozitie, cu cea mai micã medie de admitere de doar 6,76. Faptul cã in acest an ultimele medii de admitere au fost mai mici ca in 2017 este cel mai bine exemplificat de faptul cã la clasa paralelã cu profil bilingv romanã francezã a acestui liceu, media de admitere minimã a fost de doar 6,57, fatã de 9,02 anul trecut! Locuri disponibile mai sunt si la licee din mediul rural, la Colegiul Tehnic ‘Marcel Guguianu’ din Zorleni51 de locuri, 8 locuri la Liceul ‘Stefan cel Mare’ din Codãesti, 17 locuri la liceul din Fãlciu, 22 de locuri la Vetrisoaia sau 64 de locuri la liceul din Puiesti. În schimb, la Liceul Tehnologic din Vladia, toate locurile au fost ocupate, la fel cum s-au ocupat cele cate 196 de locuri dispo nibile la Colegiul National ‘Gh. Rosca Codreanu’ Barlad, Colegiul National ‘Cuza Vodã’ Husi, Colegiul Economic ‘Anghel Ruginã’ din Vaslui sau Liceul Teoretic ‘Emil Racovitã’ din Vaslui, ori cele 280 de locuri de la Liceul teoretic ‘Mihai Eminescu’ din Barlad.