Titularizare sau ridiculizare?!

Ceva mai putin de 40% din cele 363 de cadre didactice vasluiene care au sustinut pânî la capât proba scrisî a examenului de evaluare au reusit sî obtinî nota minimã, 7, alte 132 de cadre didactice încadrându-se între 5 si 6,99, baremul care le permite sî devinî, pe perioadî determinatî, suplinitori. Asta cu conditia sî poatî ocupa, în ordinea mediilor, unul din cele 130 de posturi pe duratî nedeterminatî si cele 559 de posturi pe duratî determinatî disponibile la nivelul judetului Vaslui, ori posturi din alte judete pentru care au optat candidatii ce au promovat examenu

ã Au fost afisate primele rezultate la examenul de titularizare editia 2018, la care cadrele didactice aspirante la un post de titular in invãtãmantul vasluian au obtinut rezultate chiar mai slabe decat cele ale elevilor, fie cã e vorba de Evaluarea nationalã sau de Bacalaureat. Astfel, din cele 528 de cadre didactice care s-au inscris initial la acest examen, 87 de candidati nu sau prezentat deloc. Alti 78 de dascãli s-au retras din concurs, patru dintre ei pretextand motive medicale, restul, la vederea subiectelor de examen, ori pentru a nu-si periclita notele primite la examenul sustinut in anii anteriori, note ce le-ar fi permis sã continue ca suplinitori, ori pentru a nu se face de rusine in fata propriilor elevi. Din cele 363 de teze predate, doar 143 dintre ele, 39,39%, au obtinut note peste 7,00, lucru care le-ar permite sã spere ocuparea unui post de titular in invãtãmantul vasluian. Un singur profesor, de religie ortodoxã, barlãdeanul Octavian Constantin Simion, a reusit performanta de a obtine media 10 la examenul de titularizare, asta dupã ce obtinuse nota maximã si la inspectia la clasã. Alti 132 de candidati au primit la proba scrisã note intre 5,00 si 6,99, lucru care le permite sã spere sã continue cariera in invãtãmant ca suplinitor, respectiv sã fie angajati pe perioadã determinatã, panã la urmaãtorul examen de titularizare. În sfarsit, 82 de candidati, unii dintre ei notati cu 10 la inspectia la clasã, au primit note sub 5, singura lor sansã pentru a continua sã predea fiind testãrile necalificatilor ce vor avea loc in partea a doua a lunii august. Culmera, unii dintre ei, desi aveau posibilitatea sã predea lucrãrile fãrã a fi notati, au preferat sã persiste in nestiintã, luand note intre 1,00 si 1,99! Este cazu profesorului de chimie Stefan Leontin Martinas, din Bãlteni, a cãrui lucrare a fost notatã cu 1,15, a lui Dorel Petrilã, din Tãcuta, si a lui Ovidiu Marian Vizureanu, din Barlad, ale cãror lucrãri, la agriculturã – horticulturã, respectiv educatie muzicalã, au primit doar nota 1,4, sau a profesoarei de francezã Tudorita Gifu, din Pogana, care a luat doar 1,9 la examenul de titularizare. Cei 143 de candidati care luat minim 7 la proba scrisã, cãrora li se adaugã cei care au reusit acest lucru la editiile anterioare ale examenul de titularizare, se vor bate, in ordinea mediilor, pentru ocuparea unuia dintre cele 130 de posturi la diverse discipline declarate vacante in acest an la nivelul judetului Vaslui. În ceea ce priveste posturile de suplinitori, acestea sunt in numãr de 559, la care se adaugã nu mai putin de alte 1.895 de catedre incomplete disponibile in acest an. Candidatii nemultumiti pot sã depunã contestatii, la ISJ, in zilele de 17 iulie, dupã afisarea rezultatelor, panã la ora 21.00, respectiv 18 iulie, panã la ora 15.00. Dupã solutionarea contestatiilor, rezultatele finale de la titularizare se afiseazã la ISJ Vaslui ori pe site-ul dedicat al Ministerului Educatiei, in data de 24 iulie. Pentru a obtine titularizarea pe post, respectiv angajarea pe perioadã nedeterminatã, candidatii trebuie sã obtinã minimum nota 7 atat la proba scrisã, cat si la proba practicã ori inspectia specialã la clasã in profilul postului. Pentru a deveni suplinitor, respectiv a fi angajat pe perioadã determinatã, can didatii trebuie sã obtinã minimum nota 5 atat la proba scrisã, cat si la proba practicã ori inspectia specialã in profilul postului. Repartizarea candidatilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadã nedeter minatã se face in sedinte publice orga nizate de inspectoratele scolare in data de 25 iulie. A doua zi, pe 26 iulie, va avea loc repartizarea pe posturile didactice de predare vacante a cadrelor didactice titulare in invãtãmantul preuniversitar anterior inscrierii la concurs, care au participat la concursul national si au obtinut minimum nota 7 atat la proba scrisã, cat si la proba practicã/inspectia specialã la clasã in profilul postului, cu pãstrarea statutului de cadru didactic titular.