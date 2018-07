Tinerii si micii fermieri, poftiti la fonduri europene

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) anuntã lansarea, în perioada 1 august – 31 decembrie 2018, a primei sesiuni din acest an de depunere a Cererilor de finantare pentru submãsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, submãsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” si submãsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, din Programul National de Dezvoltare Ruralã 2014 – 2020 (PNDR 2020).

Atat tinerii fermieri care incep pentru prima datã o activitate agricolã ca sefi sau conducãtori de exploatatie, cat si micii fermieri vor avea posibilitatea sã acceseze fonduri nerambursabile puse la dispozitie in cadrul PNDR 2020. În noua sesiune, ce va fi deschisã incepand cu 1 august, 11.000.000 euro vor fi disponibile pentru submãsura 6.1 ‘Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri’, inclusiv pentru Aria de aplicabilitate teritoriul ITI Delta Dunãrii. Fondurile disponibile pentru submãsura 6.3 ‘Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici’ sunt de 51.500.000 euro, din care 3.710.000 euro pentru teritoriul ITI Delta Dunãrii. Termenul limitã de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentã sM 6.1, sM6.3 si sM 6.3 ITI DD este 31 decembrie 2018, ora 16.00. Depunerea continuã a proiectelor in cadrul sesiunii se poate opri inainte de termenul limitã, la epuizarea fondurilor puse la dispozitie pentru aceastã sesiune, conform prevederilor Ordinul MADR nr. 154/ 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al procesului de selectie si al procesului de verificare a contestatiilor pentru proiectele aferente mãsurilor din PNDR 2020. Prin accesarea submãsurii 6.1, tinerii fermieri pot beneficia de un sprijin nerambursabil de maximum 50.000 euro. În cazul micilor fermieri, cu exploatatii cu dimensiuni intre 4.000 – 11.999 SO, sprijinul nerambursabil acordat prin sM 6.3 este de 15.000 de euro. Pentru ambele submãsuri, acest sprijin financiar se acordã in douã transe, din care 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finantare, si restul de 25%, in maximum 3 ani de la primirea deciziei de finantare. Exceptie fac pomicultorii care acceseazã sM 6.3, pentru care sprijinul se acordã pe o perioadã de 5 ani. Pragul minim de selectie al proiectelor aferente sM 6.1 este de 25 puncte si sM6.3 este de 15 puncte. Pragurile de calitate lunare sunt urmãtoarele: 01.08 – 31.08: 90 de puncte pentru sM 6.1, 55 de puncte pentru sM 6.3; 01.09 – 30.09: 85 de puncte pentru sM 6.1, 45 de puncte pentru sM 6.3; 01.10 – 31.10: 80 de puncte pentru sM 6.1, 35 de puncte pentru sM 6.3; 01.11 – 30.11: 75 de puncte pentru sM 6.1, 25 de puncte pentru sM 6.3; 01.12 – 31.12: 25 de puncte pentru sM 6.1, 15 puncte pentru sM 6.3. Depunerea Cererilor de finantare pentru submãsura 6.1, submãsura 6.3 si submãsura 6.3 ITI DD, se va face on-line pe www.afir.info, conform precizãrilor din Ghidul solicitantului, incepand din data de 1 august, ora 09.00. Solicitantul de finantare trebuie sã indeplineascã cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in Ghidurile solicitantului aferente acestor submãsuri. Ghidurile solicitantului pentru fiecare submãsurã sunt publicate pe pagina de internet a AFIR, www.afir.info.